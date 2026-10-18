La Comisión de Constitución del Senado citó a sus miembros para este lunes 19 de octubre, con el objetivo de proseguir con el debate del predictamen que evalúa la solicitud de facultades legislativas formulada por el Poder Ejecutivo.

Según el oficio enviado a los integrantes de la comisión, al que accedió RPP, la reunión se llevará a cabo mañana a las 11:00 a.m., en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

El documento lleva la firma de Carlos Mesía, senador de Fuerza Popular y titular de la Comisión de Constitución del Senado.

Senado suspende nuevamente debate de facultades legislativas debido a ausencia de cuatro bancadas

La Comisión de Constitución del Senado suspendió nuevamente el pasado jueves 15 de octubre, el debate del predictamen que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, debido a la inasistencia de representantes de cuatro bancadas: Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno.

La comisión tenía previsto proseguir con el análisis de las propuestas vinculadas a la seguridad ciudadana y al fenómeno de El Niño; sin embargo, la sesión volvió a quedar suspendida. Ante esta situación, senadores de Fuerza Popular y Renovación Popular cuestionaron a las bancadas que no asistieron y las acusaron de dificultar el desarrollo del trabajo legislativo.

En una conferencia de prensa, representantes de Fuerza Popular sostuvieron que la inasistencia de las bancadas estaría frenando el avance del debate del dictamen, que incluye propuestas para combatir la criminalidad y hacer frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

Desde Fuerza Popular, los legisladores calificaron la inasistencia como un acto de sabotaje y boicot. Asimismo, señalaron que las diferencias entre las bancadas deben resolverse mediante el debate y la votación en el interior de la comisión.

Por su parte, la senadora de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, expresó su rechazo a la decisión de los representantes de las cuatro bancadas de ausentarse de la sesión.

Alcorta señaló que los parlamentarios tienen la libertad de respaldar o rechazar las propuestas, pero remarcó que deben asistir a las sesiones para sustentar sus posturas.

La senadora Lourdes Alcorta confirmó que la Comisión de Constitución del Senado volverá a sesionar este viernes 16 de octubre, a las 3:00 p.m., para continuar con el debate del predictamen.

“Esperamos que mañana vengan. Tienen la obligación de venir a decir sí o no. Tienen la obligación de votar a favor o votar en contra. Pero que vengan y voten”, señaló.

La parlamentaria señaló que se prevé debatir los 20 puntos remitidos por la Cámara de Diputados. Sin embargo, expresó su disconformidad con las restricciones a la facultad del Senado para introducir modificaciones a las propuestas.