La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo del fiscal superior Andrés Ángel Montoya Mendoza, solicitó c adena perpetua contra Víctor Quispe Palomino, alias “José”, y Jorge Quispe Palomino, alias “Raúl” , por liderar la organización subversiva Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), entre 2002 y 2018.

La misma pena fue solicitada para otros integrantes de la cúpula terrorista: Tarcela Loya, alias “Olga”; Teodoro Benites, alias “Dino”; y Eleachin Huamán, alias “Julio Pucañahui”. Asimismo, la Fiscalía requirió entre 25 y 30 años de prisión para Alexander Alarcón, alias “Renán”; Joel Chirote, alias “Roberto”; y Franklin Tello, alias “Lucio”, por terrorismo agravado.

La acusación fiscal, de más de 2.000 páginas, comprende 74 expedientes y documenta 124 hechos delictivos atribuidos a la organización. Entre ellos figuran la emboscada contra una patrulla de las Fuerzas Armadas en 2003, que dejó siete fallecidos; el ataque a una base de la DINOES en Ayacucho en 2009, con cinco muertos; el secuestro de 39 trabajadores en el Vraem en 2012; y el derribo de un helicóptero policial ese mismo año, en el que murió la mayor PNP Nancy Flores Paucar.

El documento también detalla atentados contra efectivos militares y policiales, así como el secuestro de personas, algunas habrían sido sometidos a explotación, adoctrinamiento e incorporación forzada a las filas terroristas. Además, el Ministerio Público solicitó el pago de S/ 38,5 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado.

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