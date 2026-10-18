En diálogo con Correo, el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, dijo que hay algunas facultades solicitadas que son competencias puras y duras del Ejecutivo, por tanto puede actuar sin necesidad del Congreso, pero que en el punto relacionado a la seguridad, sí las requiere.

Aún no se recupera el número de turistas del 2019, ¿qué se necesita para lograrlo?

Este año se deberían recuperar los niveles de turismo interno alcanzados en la pre-pandemia, que se mide por número de viajes. El punto pico fue 48 millones de viajes. Sí, aún no se recuperan todavía los niveles pre-pandemia del turismo receptivo y se debe tener claro que el acceso a Machu Picchu es absolutamente fundamental. Se arrastraba el error de vender mil entradas de forma presencial, desde el gobierno de Castillo, que también implica que la UGM (Unidad de Gestión de Machu Picchu), sea presidida por Cultura y no por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Lo otro es el esfuerzo promocional importante que se hace en un nuevo escenario para permitir un recupero. Hay mejores condiciones para la inversión en infraestructura aeroportuaria porque uno de los problemas clave del sector es la conectividad. Entonces, las inversiones en aeropuertos, significan un acelerador para buscar rutas directas. Muchos de los visitantes prefieren claramente una ruta directa a las escalas, por lo tanto, hay una posibilidad súper importante que trabajar.

¿Cómo observa al actual Ejecutivo?

Persiste una expectativa positiva. Creo que hay varias condiciones que podrían hacer que tenga una muy buena performance. Pero, hay cierta inquietud en el mercado empresarial porque han pasado 70 días y todavía no se ve algo concreto en términos de la línea de acción. Esperaría que en los próximos días haya ese pronunciamiento, pero los indicadores positivos son que las expectativas de la inversión privada siguen en alza. Se espera, al cierre del año, un crecimiento de 14.5 % de la inversión privada, que es bastante bueno, y el nivel de riesgo de inversión está bastante bajo. Son señales positivas. En algún momento se comparó el 29 de julio del 2021 y el 29 de julio del 2026. En 2021, cuando estaba el señor Castillo, se fueron del país casi 20 mil millones de dólares, pero en 2026 había cola de proyectos de inversión de 100 mil millones de dólares. Pinta muy claro que hay una expectativa, pero pasan los días y la expectativa tiene que verse con señales muy claras.

¿Cree que las expectativas del Gobierno para conseguir facultades legislativas son muy altas?

De hecho hay algunas facultades que son competencias puras y duras del Ejecutivo, por tanto puede actuar sin necesidad del apoyo del Congreso. Pero, en el frente de seguridad, sí necesita algunas autorizaciones del Congreso. Para atender lo de El Niño, designando un personaje como Carlos Neuhaus, da una buena señal. Sí creo que se puede avanzar cosas sin el otorgamiento de facultades del Congreso, no solo se habla de la afectación al agro, a la pesca, al turismo, sino también de vidas. No se hicieron trabajos de prevención. Entra el nuevo gobierno y debe atender las elecciones municipales y regionales, no tiene un escenario fácil para actuar. Se sabía que El Niño era un problema muy serio, con alta probabilidad que sea fuerte. Creo que se tiene que avanzar con todo, con o sin la asignación de facultades, porque no se puede esperar.

¿Qué otras facultades debe autorizar el Congreso?

Bueno, hay temas de carácter laboral y tributario, pero seguridad es un tema transversal que afecta también el tema de los negocios y las inversiones. Cualquier inversionista busca dos cosas fundamentalmente. Una es estabilidad macroeconómica y Perú la mantiene, tiene estabilidad macroeconómica gracias a la política monetaria con el Banco Central Reserva. También busca seguridad jurídica. Seguridad tiene que ver con todo, seguridad jurídica pura y seguridad ciudadana. Se puede esperar niveles de inversión importantes en regiones donde claramente hay un enorme riesgo de casos de extorsión, de minería ilegal. La minería ilegal sin ninguna duda está articulada con la inseguridad. Se debe entender que el financiamiento viene de la minería ilegal, por lo tanto tendría que ser un paquete completo, que involucre temas muy directos con respecto a la minería ilegal, que se ha ido metiendo a la sociedad de una manera grosera, como lo hizo el narcotráfico en Colombia y en Perú. Hay un historial que demanda medidas drásticas. Creo que la presidenta (Fujimori) se está cuidando de no tener el sello de autoritaria, pero una cosa es cuidarte y otra cosa es que el tiempo siga pasando y no se vean decisiones radicales al respecto y creo que la situación lo amerita.

Es importante cortar el financiamiento a los involucrados en actividades ilícitas...

Totalmente, de acuerdo. Debe primar un trabajo de tecnología y servicio de inteligencia que parcialmente se tiene, pero el punto es identificar dónde se origina el problema, de dónde vienen los recursos, cuáles son las actividades, cuáles son los personajes que están atrás, y tratar de atacar a la raíz del problema. La idea es cómo ir al principio, supone ir hasta el tema aduanero y ver los orígenes de la producción, dónde se está generando el recurso que termina contaminando a toda la sociedad. Creo que es un tema integral. Ahora que hay nuevos gobiernos regionales es la oportunidad de evidenciar un trabajo colectivo con el gobierno central y gobiernos municipales. Me parece que es la manera correcta y no ir al último eslabón. En el último eslabón se encontrará que han corrompido a gente del Congreso actual y anterior, a algunos empresarios. La idea es cómo se origina el tema y cómo se corta el financiamiento. No se puede permitir que el tema escale porque termina afectando a toda la sociedad de forma terrible.

¿Se ha descuidado la inseguridad y el país está tomado por bandas criminales?

Sí. Se habla de niveles millonarios del crimen organizado de cobertura internacional. Cuando digo integral es que se necesita incluso modificación de leyes que permitan sanciones absolutamente severas. Una que se planteó en su momento es que se contemple como acto terrorista porque generan un daño mayúsculo. Si se plantea de esta forma, las sanciones van a ser mucho más drásticas y serán un desincentivo para el delincuente. Pero, en Perú pasa piola el delincuente, quien está preso puede salir los fines de semana y tiene celular y pantalla plana, no es una prisión real. Pero si la pasan duro, sería otra cosa. Si después saltan las instituciones de derechos humanos, que se preocupen por los derechos humanos de todos los perjudicados.

Las exportaciones del país crecen en valor, pero no en volumen...

Está heterogéneo porque no es un sector que crezca de forma pareja. Sigue existiendo la dependencia de los minerales, pero la parte no tradicional está creciendo, incluso a mayor velocidad. Cuando hablamos de lo no tradicional, la subida en valor es importante, porque significa que están pagando más por tu uva, tus arándanos, tus confecciones, tus joyas. Lo tradicional sube de precio sin hacer nada, simplemente es la cotización en la bolsa de valores. Pero lo no tradicional significa que el mercado está dispuesto a pagar más por la uva, por la palta, por el arándano, que por los productos mexicanos o chilenos. Alimentos era el rubro que más sostenía el crecimiento, pero tiene problemas por El Niño. Ha crecido con las complicaciones que todavía tendrá por El Niño. En la costa norte ya afecta la producción de mango. Pero otros rubros crecen, como la producción de langostinos, que se favorece con las altas temperaturas. Cuanto más cerca se está de la línea ecuatorial, mayor es la exportación. Pero este año batimos el récord de los 100,000 millones de dólares de todas maneras. El BCR señala que podemos acercarnos a los 120,000 millones. De los cinco motores de la economía, inversión pública, inversión privada, exportaciones, turismo y consumo interno, el que mejor performance sigue teniendo es el sector exportador.

¿Los aranceles de EE.UU. impactan seriamente al sector?

No solo lo aplica a Perú, también a países que compiten con Perú, como México y Chile, pero no es que haya un cambio tan relevante. Pero si se sube el arancel, sube el precio para el consumidor y puede bajar el volumen de compra, lo que explica algunas caídas de volumen, no de precio. Se ha subido no solo en agro, también a los textiles y confecciones. Es decir, Perú sigue teniendo capacidad para entrar a los mercados. Subir aranceles no es una noticia buena, no es una política sana, es proteccionismo, pero Perú sigue creciendo aún en esos escenarios porque compite con productos estacionales, particularmente con alimentos

¿En qué medida hay que tomar en cuenta el papel del petróleo en la economía del país?

Sin duda es un elemento que afecta a todo, porque cuando sube el fertilizante, sube el agro, cuando sube un insumo como el trigo, sube el pan. Pero cuando sube el petróleo, sube todo. Impacta el transporte de ida y vuelta, el movimiento de aeropuertos, de puertos, de energía. Todo. No solo en Perú, sino en todo el mundo. Afecta, porque en la medida que se vende un producto se tiene que subir el precio, pero se pierde mercado. Hay productos tan sensibles que cuando les subes el precio, la gente no lo compra o compra muy poquito. Se compara factor petróleo, que es cuestión más de las manos del hombre, y el factor clima, que es la naturaleza.

Petróleo hace perder mercado

Para Juan Carlos Mathews, cuando sube el precio del petróleo sube todo, no solo en Perú, también en todo el mundo.

“Es distinto cuando suben los fertilizantes, suben los costos del agro”, explicó.

Refirió que en la medida que se vende un producto sensible se sube también su precio, pero se pierde mercado, la gente no compra o compra poco volumen.

Juan Carlos Mathews

Exministro de Comercio Exterior y de Turismo

Actual vicepresidente de Internacionalización de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola

Magíster en Innovación de la Educación

Economista especializado en negocios internacionales y marketing.

Doctorando en Ciencias Económicas y Sociales.