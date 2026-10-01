El pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo se entrampa en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Ayer por la mañana, el grupo de trabajo que encabeza la diputada Giannina Avendaño de Juntos por el Perú (JP) debatió por casi dos horas la solicitud sin llegar a un consenso.

Por ahora, la comisión pasó a un cuarto intermedio con la finalidad de elaborar un texto que incluya las coincidencias de las bancadas.

La diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) es presidenta de la Comisión de Constitución. (Foto: Congreso)

DEBATE

Al inicio de la sesión, el diputado Arturo Alegría de Fuerza Popular (FP) planteó una cuestión previa para suspender con el debate con el objetivo de tener un predictamen que sí otorgue facultades al Ejecutivo.

Cabe recordar que el equipo técnico de Constitución elaboró un predictamen que concluye no otorgar facultades legislativas en ninguna materia y archivar el pedido del Gobierno de Keiko Fujimori.

Su pedido fue respaldado por el diputado Fernando García del Buen Gobierno.

“Que los documentos se revisen y busquemos consensos en algunos extremos como seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. Nosotros podríamos respaldar en esos dos temas”, afirmó.

Su colega Gina Duarte se pronunció en el mismo sentido.

“Está claro que debemos dar facultades para lo urgente. Tenemos que aprender a ser coherentes y decidir sobre el país”, sostuvo.

Frank Krklec de Renovación Popular cuestionó que el pedido del Ejecutivo no haya precisado en qué aspectos quieren facultades sobre El Niño.

“Nosotros hemos pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros que nos precise esa información”, sostuvo.

Mientras que su colega Roxana Rocha recordó que el país está en una situación de emergencia.

“Hemos sido contundentes, vamos a decidir sobre inseguridad y Fenómeno El Niño que son dos temas importantes”, precisó.

Al cierre de esta edición no se había definido qué día se retomaría el debate en Constitución.

RECLAMO

Por otro lado, el diputado César Holguin (Ahora Nación) señaló que su bancada condiciona su respaldo al pedido de facultades legislativas a que la Cámara de Senadores se comprometa a no modificar el texto que eventualmente sea aprobado por la Cámara de Diputados.

“La condición de Ahora Nación es que el Senado no tenga la actitud de alterar, tergiversar, distorsionar el texto que suba a la Cámara de Diputados”, aclaró.

Mientras que el senador Daniel Barragán (Obras) hizo un llamado para que el Poder Ejecutivo se reúna con las fuerzas políticas para llegar a un resultado positivo para el país.

“Hoy las bancadas están viendo si se dan las facultades o no, pero no hemos llegado a nada positivo. Mi sugerencia es que nos reunamos”, dijo.