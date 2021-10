El titular de la Comisión de Defensa del Congreso, José Williams (Avanza País), adelantó que próximamente se citará al ministro del Interior, Luis Barranzuela, para que informe sobre la presunta suspensión de las operaciones de erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca en el Vraem.

“Desde el domingo, nos reunimos en la comisión para ver este asunto. Lo vamos a citar (al ministro Barranzuela). Pero estamos viendo en qué momento se harán, porque estamos en semana de representación y hay varios de los miembros que están viajando. No hay una fecha fija, por el tema de la semana de representación y probablemente no tendremos quorum. Si no es posible esta semana, será la siguiente. De todas maneras”, expresó Williams en diálogo con Perú21.

El también vocero de Avanza País agregó que están ultimando los detalles para lo que será la primera presentación de Luis Barranzuela ante un grupo de trabajo parlamentario desde que asumió funciones el pasado 6 de octubre.

“También es probable que si citamos el ministro y él nos diga que justo en ese momento ya tenía algo previsto. Por eso, estamos asegurándonos para que asista el día que se le cite. Estamos trabajando en eso y pronto determinaremos la fecha”, aseveró.

La citación es a solicitud del legislador José Cueto (Renovación Popular) luego de diferentes informes periodísticos que advertían sobre una presunta disposición del Ministerio del Interior para suspender los operativos contra los cultivos ilegales de la hoja de coca.

“(...) Funcionarios del Ministerio del Interior han informado que el señor ministro Luis Barranzuela habría dispuesto la suspensión de las operaciones de interdicción y erradicación de cultivos de hojas de coca en el Vraem y otras zonas del país, lo cual sería contrario a la Política de Seguridad y Defensa Nacional del Perú, aprobada con Decreto Supremo N° 012 -2017 - DE”, se lee en el oficio enviado por Cueto a José Williams.

Ante ello, Barranzuela Vite negó que haya dispuesto la cancelación o suspensión de operativos contra el cultivo ilegal de hoja de coca.

“Las erradicaciones siguen. Continúan (…) Este ministro jamás ha autorizado tal despropósito, porque estaría actuando en contra de ley. Déjenme trabajar”, afirmó esta mañana en declaraciones a Exitosa.