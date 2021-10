Julián Luis Pérez Mallqui, conocido como “Cheldo”, es uno de los hombres fuertes detrás de los gremios cocaleros del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Peor aún, es considerado uno de los dirigentes más radicales de esa zona del país y tiene tras de sí una serie de cuestionamientos y hechos que lo pintan de cuerpo entero.

No obstante, su peligro actual radica en la cercanía que fue gestando con Perú Libre desde los tiempos de la campaña-. Y ahora, no es difícil verlo visitando a congresistas de Perú Libre y al lado del propio presidente Pedro Castillo.

¿Y QUIÉN ES ÉL?

De acuerdo a fuentes de Correo, “Cheldo” fue uno de los artífices del ataque a la comisaria de Natividad, en Pichari, el 15 de mayo. Allí, una persona falleció y tres personas resultaron herida tras la incautación de un camión no autorizado que transportaba varios sacos de hoja de coca ilegal.

Según se reportó, fue un ataque brutal en el que decenas de personas con palos y piedras atacaron la comisaría, que era defendida por apenas 25 policías.

“Quien ha estado detrás de todos estos ataques a la comisaria como consecuencia de la incautación de esa coca ilegal, de esos fardos ilegales que se estaban transportando, fue sin duda Julián Pérez”, señalaron las fuentes.

Un video es esclarecedor. Allí se ve un “Cheldo” frente a la comisaría gritando y maltratando a los efectivos policiales por, supuestamente, dispararle a los pobladores de la localidad.

“Todo el mundo lo ve como una gran cojudez a un policía. Miserable es aquel que agarra un arma y aprieta el gatillo, es fácil “, reclamó.

Más adelante, encara a los policías como si tuviese un poder superior a ellos o como si estos le temieran. Así los llega a apuntar con la mano ya encararlos: “¡A ti te causa risa, te ríes... mira esa gente, a ti te estoy hablando que te ríes!”.

Asimismo, el año pasado, la organización IPYS emitió una alerta internacional en contra de Pérez Mallqui por haber amenazado a los periodistas Javier Condor Ticllavilca y Willy Villa Navarro, quienes investigaron la agricultura ilegal en la que estaba involucrado “Cheldo”.

El 4 de febrero del 2020, “Cheldo” inició una campaña contra ambos profesionales por presuntamente difundir información difamatoria en su contra. Cóndor y Villa pidieron garantías para su vida.

VISITANTE ILUSTRE

Hace dos días, Perú 21 difundió que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, ordenó suspender los operativos en el Vraem contra la hoja de coca que va al narcotráfico, lo que ha motivado un pedido para que este sea citado a la Comisión de Defensa del Congreso.

Sobre los hechos, hay un aspecto que llama la atención. Una semana antes de que Barranzuela sea designado en el cargo, visitó el despacho de Guillermo Bermejo (Perú Libre).

De acuerdo con los registros de Transparencia, Barranzuela llegó a la oficina de Bermejo el 28 de setiembre a las 11:23 am, pero no se registra en qué horario se retiró. Coincidentemente, 10 minutos después, a las 11 y 33 am, llegó “Cheldo” a la misma oficina. En su caso, se registró su salida tres horas después.

Pero esa no es la única visita de “Cheldo” al Palacio Legislativo. También lo visitó el 11 de agosto.

Asimismo, regístrate citas con Margot Palacios (PL) los mismos días, el 10 de agosto y 28 de setiembre, por poco más de una hora.

Precisamente, Palacios anunció multas de agosto que venía trabajando en un proyecto de ley para declarar como patrimonio natural de la nación la hoja de coca, esto con la finalidad de evitar que desde el gobierno nacional se inicien con medidas para promover su erradicación.

El agitador cocalero también se reunió con Guido Bellido, cuando aún era presidente del Consejo de Ministros. La cita tuvo lugar en la sede de la PCM el 10 de agosto por casi dos horas y media

ANTECEDENTES

Julián Pérez Mallqui, conocido por sus amistades como “Cheldo”, es un dirigente radical, el más importante -entre otros- que integran los gremios cocaleros.

Desde 2010 -según nuestras fuentes- estableció una relación muy íntima con el ahora congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, producto de sus similares intereses en contra de la erradicación de la hoja de coca.

“Cheldo es el centro del Vraem, pone a la Policía y tiene una relación muy directa con Bermejo. Ellos se conocieron en acciones de protesta contra equipos policiales que hicieron operativos antidrogas “, refirieron.

En su cuenta oficial de Facebook, “Cheldo” no solo aparece en distintos eventos con Bermejo, sino que también figura junto a otras personalidades como el presidente Castillo, la primera dama, Lilia Paredes, y hasta con el exmandatario boliviano Evo Morales.

Un hecho importante es que participó en el congreso cocalero celebrado el pasado 2 y 3 de octubre en Pichari, donde se fotografió con autoridades peruanas y ministros de Estado en el estrado principal.

Aunque no fue parte de esa escena, en el evento también asistió Luis Barranzuela. Allí adelantó que Castillo haría cambios en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Fuentes de Correo indicaron que estaba dejando el camino allanado para que “Cheldo” sea designado presidente ejecutivo de la entidad rectora de lucha contra las drogas.

Pedro Yaranga: Sería terrible que “Cheldo” dirija devida

Según Pedro Yaranga, colocar un “Cheldo” en Devida significaría “entregar el poder al narcotráfico”.

El 2 de octubre, el dirigente asumió la secretaria general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp) y hasta el 1 de octubre dirigió la Federación de Productores Agrarios del Valle del Río Apurímac (Fepavrae).

