La Comisión de Defensa del Congreso de la República reprogramó para el lunes 4 de mayo la sesión en la que el premier Luis Arroyo, el ministro de Defensa Amadeo Flores y el canciller Carlos Pareja deberán comparecer para dar explicaciones sobre la adquisición de los aviones F-16 a los Estados Unidos. La cita estaba pactada para este lunes 27 de abril a las 3:00 p.m, sin embargo ninguno de los tres funcionarios del Ejecutivo se presentó.

Pese a que el tema central de la comparecencia requiere urgencia inmediata, varios congresistas decidieron no asistir y otros optaron por conectarse en modalidad virtual, dejando la sala practicamente vacía.

Se levanta la sesión de la comisión de Defensa Nacional, luego de dar lectura al oficio de la PCM sobre la ausencia de los ministros de Estado. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

¿Qué dijo la presidenta de la Comisión?

La presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes explicó que recibió el pasado 24 de abril en horas de la noche, la comunicación formal sobre la inasistencia de los ministros. Paredes consideró que el tema de la soberanía nacional y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas debía ser tratado con la misma urgencia que otros asuntos prioritarios del Ejecutivo, y que la ausencia de los tres funcionarios deja sin respuesta a una población que viene siendo expuesta a información inexacta sobre la compra de los aviones.

“Yo sí considero que el premier, tanto el ministro de Defensa y también el canciller debería haber asistido el día de hoy. Porque también la población necesita respuestas concretas, respuestas claras, respuestas que está generando en algunos sectores una narrativa que muchas veces es falsa y además también se está generando una información que no es la adecuada”, declaró ante la prensa.

La congresista de Avanza País calificó como una falta de respeto la ausencia de los tres funcionarios, señalando que cada uno de ellos contaba con el conocimiento y la experiencia suficiente para poder explicar el tema con propiedad.

“Para mí no solamente es irresponsable, sino también una falta de respeto, porque consideramos que si hay un tema que está generando cierto ruido, lo que tengo que hacer en primera fila es no solamente dar la cara y en segundo lugar informar las cosas como son”, sostuvo.

Paredes confirmó que la sesión quedará reprogramada para el lunes 4 de mayo, y expresó su expectativa de que en esa oportunidad no se presenten inconvenientes para la asistencia de los ministros convocados. La legisladora subrayó que quienes asumen responsabilidades públicas deben responder tanto por sus logros como por sus omisiones.

“Nosotros estamos quedando que el lunes vamos a tener este la sesión nuevamente con ellos”, indicó.

Karol Paredes, presidenta de la comisión de Defensa, cuestionó que los ministros no hayan asistido al Congreso para explicar sobre la compra de aviones F-16: "Se debió tomar esto como prioridad [...] Se va a dar la reprogramación" ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/db22DtoDnt — Canal N (@canalN_) April 27, 2026

¿Por qué no asistieron los ministros?

El premier Luis Arroyo remitió una carta a la presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, en la que justificó la ausencia de los tres funcionarios citados. En el documento solicitó que su inasistencia, así como la del ministro de Defensa y del canciller, fuera dispensada, argumentando que la situación en distintas regiones del país hacía indispensable la presencia directa de los titulares de cada sector.

En esa mima línea, el premier Arroyo reiteró la disposición del Ejecutivo para brindar la información requerida en una nueva fecha.