La Comisión de Ética Parlamentaria decidió continuar con la investigación de tres denuncias presentadas contra José María Balcázar Zelada.

El grupo de trabajo decidió no seguir las recomendaciones de su equipo técnico, que proponían suspender los procesos hasta la finalización del mandato del presidente para evitar conflictos con la separación de poderes.

Las denuncias que se están evaluando corresponden al periodo en que Balcázar se desempeñaba como congresista.

En las votaciones, el expediente N.° 254-2025-2026/CEPCR recibió tres votos a favor de la suspensión y cuatro en contra, mientras que las denuncias N.° 255-2025-2026/CEPCR y N.° 259-2025-2026/CEPCR obtuvieron dos votos a favor y cuatro en contra cada una.

Con estos resultados, la comisión decidió que las investigaciones continuarán su curso habitual a pesar de la actual investidura del jefe de Estado.

Las acusaciones están vinculadas a sus declaraciones en defensa del matrimonio infantil, al presunto impulso de una ley durante su gestión como titular de la Comisión de Educación que habría beneficiado a su hijo, y a la recomendación de una persona para un puesto en el sector público.