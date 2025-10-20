La Comisión de Ética Parlamentaria examinará, en la sesión de esta tarde, el caso que involucra a la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) por amenaza personal directa, frente a cámaras, a una periodista.

El presunto agravio ocurrió contra la reportera Marycielo del Castillo, de Willax TV, que investigó la contratación de la joven Diana Alani de la Cruz Flores como coordinadora del despacho parlamentario de Alcarraz, pese a no haber acreditado experiencia para el cargo.

Diana Alani, además, es enamorada de uno de los hijos de la legisladora.

Según la grabación, la periodista abordó a la legisladora con preguntas sobre dicha contratación, a lo que Alcarraz respondió alterada. Agregó que se trataba de una trabajadora “de confianza”.

La periodista le sugirió responder sin alterarse.

Alcarraz, entonces, visiblemente enfadada, pronuncio la frase por la que será investigada: “Si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”.

La conducta de la legisladora motivó, incluso, un comunicado desaprobatorio de su propia bancada, que manifestó su “total rechazo al comportamiento de la congresista” y reafirmó su compromiso con la libertad de prensa.

También informó que la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina de Podemos abriría una investigación interna sobre tal conducta. El anuncio aún no se ha concretado.

En sus redes sociales, Alcarraz dijo que había reaccionado ante lo que interpretó como una provocación y que no se retractaría.

OTROS CASOS

Ética también evaluará el informe de calificación de la denuncia contra la legisladora Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular).

La parlamentaria fue denunciada por el congresista Luis Kamiche Morante (APP) por un presunto caso de “discriminación y amenazas” durante una sesión del pleno. Se conoce que Yarrow se acercó al asiento de Kamiche para “pedirle explicaciones” por referirse a Rafael López-Aliaga como “un cerdo”.

También se verá la denuncia contra Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial) por la presunta contratación de familiares en su despacho.