Crecen las expectativas por los nuevos liderazgos en las comisiones parlamentarias. Uno de estos grupos de trabajo, liderado hasta hace poco por la legisladora Karol Paredes (Acción Popular), ha permanecido bajo la lupa por sus gestiones en diversos casos, entre ellos, los denominados “mochasueldos”.

Se trata de la Comisión de Ética, espacio donde aún están pendientes denuncias por recortes de sueldo y, más recientemente, la posible evaluación de un caso ―por presunto nepotismo― contra el nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), quien juramentó hace apenas una semana en el cargo.

Expectativa

Fuentes de este diario señalan que el congresista Esdras Medina, de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, es hasta ahora el cuadro más probable para liderar la Comisión de Ética. Señalan que fue dicho legislador quien ofreció los cinco votos de su agrupación a la Lista 1, liderada por Alejandro Soto, para la Mesa Directiva del Congreso.

Medina llegó al Parlamento de la mano de Renovación Popular (RP), bancada a la que renunció tras no ser respaldado, en julio del 2022, en su intento por liderar el Parlamento en un periodo anterior. Tiempo después pasó a las filas de Somos Perú (SP), donde también renunció en junio de este año.

En algún momento también se consideró a María del Carmen Alva, congresista de Acción Popular, como presidenta de la Comisión de Ética. Sin embargo, este medio también pudo recoger que, hasta el momento, la extitular de Relaciones Exteriores solo está siendo considerada para presidir una comisión especial.

Casos

Diez congresistas, hasta el momento, han sido acusados de presuntos recortes de sueldo a sus trabajadores. El grupo está integrado por Heidy Juárez, Katy Ugarte, María Acuña, Rosío Torres, María Cordero, José Arriola, Hilda Portero, Jorge Flores, Edgar Tello y Magaly Ruiz. En la Comisión de Ética, durante la gestión anterior, Juárez, Ruiz y Torres solo recibieron una amonestación pública con una suspensión de haberes.

Uno de los casos que está pendiente de evaluarse es el de Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), también sindicado como uno de “Los Niños” por la Fiscalía, quien acusó del mismo delito a su colega de bancada, María del Carmen Alva (una razón por la que la legisladora podría abstenerse de presidir Ética); y los parlamentarios José Cueto y Jorge Montoya, de Renovación Popular; y al congresista no agrupado Roberto Chiabra.

A ello, se suma la disposición del titular del Legislativo, Alejandro Soto, ante la citada comisión. El congresista ha rechazado tener denuncias en contra y, sobre una cuestionada contratación en su despacho (presunto nepotismo), ha reiterado que no incurrió en ninguna infracción.

“Estoy a disposición de la Comisión de Ética, porque, como he ratificado y he dicho, no tengo antecedentes penales, ni judiciales. Y ese andamiaje de haberme atribuido 55 denuncias, que luego se ha caído a nueve y ahora se cae a tres (...) Con total certeza estoy diciendo que no tengo ninguna investigación. Yo no me aferro al cargo. Si hay una justificación válida, yo doy un paso al costado”, indicó a la prensa este martes primero de agosto.

