La Comisión de Ética del Congreso evaluará mañana la suspensión de los tres procesos que tiene en curso contra José María Balcázar, actual encargado de la presidencia de la República. La sesión, que se llevará a cabo este lunes 6, abordará los procesos que se abrieron a Balcázar en su condición de congresista.

El parlamentario de Perú Libre es sindicado de defender el matrimonio infantil e impulsar una ley, cuando se desempeñaba como presidente de la Comisión de Educación, en beneficio de su hijo. También por haber propuesto a una persona para que trabaje en el sector público.

Estos cuestionamientos se encuentran comprendidos en distintos expedientes. Los casos podrían ser suspendidos, de forma temporal, de alcanzarse los votos necesarios para aprobar las resoluciones que proponen dicha medida. El grupo de trabajo es presidido por Elvis Vergara (AP) y lo integran 16 congresistas.