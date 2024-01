Por primera vez en la historia reciente del Congreso, la Comisión de Ética Parlamentaria abrió un proceso por flagrancia contra un legislador.En este caso resulta ser Juan Carlos Lizazarburu, de Fuerza Popular, involucrado en un desagradable incidente sexista en agravio de la legisladora Patricia Juárez, su colega de partido.

Ética sesionó de manera extraordinaria (la legislatura está suspendida hasta marzo) por tratarse de un proceso por flagrancia.

El ánimo mayoritario de los comisionados se inclinó por la sanción máxima de 120 días de suspensión sin goce de haberes. Pero la votación se hará en dos semanas (o diez días) cuando se tenga listo el informe de calificación.

La flagrancia de Lizarzaburu consiste en que sus infelices expresiones machistas fueron oídas, atestiguadas en vivo y directo, por una decena de parlamentarios de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que sesionaba virtualmente el 14 de diciembre.

La voz del legislador, que conversaba con un varón, se filtró por el micrófono.

“Todas se ponen sostenes con relleno y Patty Juárez no es la excepción, tiene unas tetitas (risas). Ya las miré bien, ya”, se le escucha decir.





IMPREVISTO.

La comisión de Ética escuchó ayer la defensa de Juan Carlos Lizarzaburu: reiteró que había pedido disculpas a la agraviada y que lamentaba lo ocurrido; luego vino el alegato acusatorio de Susel Paredes, una de las denunciantes. Pero causó sorpresa la aparición repentina de Patricia Juárez, que no había sido citada por delicadeza, según el criterio mayoritario.

Su llegada fue acogida con beneplático por el presidente de la comisión, Diego Bazán, que le cedió la palabra.

“Las mujeres no deben esconderse. Esta es una situación abosolutamente deleznable. Participo porque quiero aclarar algunos puntos de lo que ha dicho el señor Lizarburu”.

“El pedido de disculpas, no es cierto. No lo hubiera aceptado y no lo acepto en este momeneto”, dijo, y pidió la máxima sanción.