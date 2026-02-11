El empresario chino Ji Wu Xiaodong se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso -de manera virtual- para responder sobre las reuniones no registradas que tuvo con el presidente José Jerí.

Afirmó que concurrió a una cena en el chifa de su amigo Zhihua Yang, ubicada en el distrito de San Borja, pero que su participación fue como “traductor”. No obstante, el presidente José Jerí había declarado que el ciudadano chino no hablaba español.

Ji Wu Xiaodong -quien se encuentra bajo arresto domiciliario, en el marco de una investigación por su presunta vinculación con la organización criminal denominada ‘Los Hostiles de la Amazonía’- dijo que si bien nació en China, refirió que se ha nacionalizado como ciudadano peruano desde hace 40 años. Ello tras ser presentado como ciudadano chino, y luego que el congresista, Segundo Montalvo, le pidió que precise al respecto.

Al ser consultado por el motivo de las reuniones en Palacio de Gobierno, aseguró que fue para coordinar lo de las actividades por el Día de la Amistad Peruano-China. Sin embargo, el congresista Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, dijo que dicha declaración se contradice con lo aclarado por la Embajada China.

Como se sabe, a comienzos de este mes, la embajada de China también desmintió al presidente José Jerí, quien había señalado que se reunió en un chifa de San Borja con el empresario Zhihua Yang para coordinar los preparativos de la celebración del Día de la Amistad Perú-China.

Cabe precisar que el empresario chino Ji Wu Xiaodong evitó declarar sobre sus negocios empresariales, pues adujo que hay una investigación al respecto.

Elvis Vergara indicó que tras la escasa información por parte del ciudadano chino “ha quedado más dudas que certezas”. A ello se suma, que solo dos congresistas asistieron de manera presencial a la sesión de dicha comisión, y sin mayor participación de forma virtual.

Empresario Zhihua Yang no asistió

Cabe precisar que la Comisión de Fiscalización del Congreso había citado para este miércoles a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. No obstante, Zhihua Yang remitió un oficio en el que informó que no asistiría a la sesión.

Al respecto, Segundo Montalvo criticó la inasistencia del empresario chino Zhihua Yang y sostuvo que todo indica que las reuniones con el presidente José Jerí presuntamente habrían sido para tratar sobre la situación de sus empresas; y que el mandatario debe ser vacado.

Posteriormente, se quejó del presidente de la comisión por cortar su participación cuando cuestionó el débil papel que ejerce dicho grupo de trabajo frente al caso que involucra al jefe de Estado.