La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Juan Burgos, analiza la posibilidad de citar al abogado Leonel Falcón para que brinde explicaciones sobre una supuesta comunicación vía WhatsApp con Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y actualmente prófugo de la justicia.

Según información difundida por RPP, Falcón habría intercambiado mensajes desde la Comisión de Educación con un contacto identificado como “V. Cerrón PL”.

El congresista Burgos señaló la importancia de investigar el caso y manifestó su preocupación por la influencia que Cerrón podría mantener.

“Definitivamente, el señor Vladimir Cerrón tiene ojos y oídos en todo el Congreso y en todo el Perú. Entonces, nosotros vamos a evaluar si vamos a citar a esta persona. Tenemos que pedirle a la Policía Nacional que, por ejemplo, investigue a este abogado, porque es probable que sea una de las formas de poder llegar a la ubicación de Cerrón”, afirmó.

Asimismo, Burgos indicó que buscará dialogar con el presidente de la Comisión de Educación, Darwin Montalvo, respecto al tema y resaltó que la localización de Cerrón es una tarea prioritaria para el Ministerio del Interior.

Por su parte, Leonel Falcón no confirmó ni negó la presunta comunicación y argumentó que no puede divulgar información debido al secreto profesional. “De Cerrón no soy (abogado). El secreto profesional lo guardo respecto a los docentes que estoy defendiendo en la Comisión de Educación para reorganizar la Universidad de Huacho”, declaró a RPP.

El abogado también se refirió a su reciente afiliación política. “Los ciudadanos peruanos tenemos el derecho de afiliarnos a cualquier organización política. Eso no es pecado, no es delito. Yo me he afiliado el 12 de julio. Soy un militante de base”, explicó, agregando que coincide con el programa de Antauro Humala, a quien considera un posible candidato con opciones de pasar a una segunda vuelta presidencial.