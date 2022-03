La Comisión de Fiscalización reiteró su pedido para que el presidente Pedro Castillo responda de manera presencial y directa ante el grupo de trabajo sobre la investigación que se sigue por las supuestas reuniones irregulares que habría tenido en la casa de Sarratea, en el distrito de Breña.

Mediante un documento, el titular del grupo de trabajo, Héctor Ventura (Fuerza Popular), pidió al jefe de Estado que reconsidere su decisión de responder por escrito a la comisión.

“En atención a ello es que venimos a exhortarlo a que revalúe su decisión de declinar en su testimonio personal y directa, reiterándole que resulta trascendente para los peruanos llegar a la verdad de los hechos investigados”, se lee en el documento.

En esa línea, el texto señala que los integrantes de la comisión están dispuestos a que el presidente ponga la fecha, la hora y el lugar para que brinde su declaración.

El pasado 4 de marzo, Castillo Terrones, a través de su abogado Eduardo Pachas, envió un oficio a la comisión para señalar que no responderá en persona a la citación que recibió para el lunes 7 de marzo, amparándose en la prerrogativa que tiene para no ser investigado por otros delitos que no sean mencionados en el artículo 117 de la Constitución.

Al respecto, en declaraciones a RPP, Ventura, calificó como un “grave error” esta decisión del mandatario, y evitó señalar si es que la comisión atenderá el pedido para enviar las preguntas por escrito, si es que Pedro Castillo vuelve a negarse a declarar en persona.