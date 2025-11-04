Luego de revelarse que Daniel Luza Amesquita, técnico de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, utilizó uno de los equipos para cubrir una actividad proselitista de la precandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, las pesquisas en el Parlamento avanzan.

Si bien el Congreso de la República emitió un comunicado para informar de la renuncia del técnico que trabajaba en una oficina que encabeza Fuerza Popular, no se dieron mayores detalles, ni siquiera el nombre del trabajador despedido o el nombre de otras de las personas involucradas.

Marco Pacheco, integrante del CEN que viajó a Trujillo. (Foto: Fuerza Popular)

Por ese motivo, Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización, le envió un documento a Giovanni Forno, oficial Mayor del Congreso, a fin de recabar mayor información.

De acuerdo con el oficio al que accedió Correo, se solicitó información detallada sobre el presunto uso indebido de una cámara de video del Parlamento en una actividad proselitista.

Se requirió información detallada sobre la cámara de video, nombre del funcionario que se encontraba en custodia, área a la que pertenece, el nombre del responsable que autorizó su traslado a Trujillo, además, se deben informar las acciones desarrolladas para determinar responsabilidades administrativas y/o penales.

Es decir, que el caso podría ser motivado de investigación en la Comisión de Fiscalización.

