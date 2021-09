El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), informó que su grupo de trabajo ha solicitado la presencia del canciller Óscar Maúrtua en la sesión ordinaria de este lunes.

En declaraciones a Canal N, el legislador precisó que buscará que responda por tres temas específicos: las relaciones del Perú con la república República Árabe Saharahui, la reunión entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y el mandatario Pedro Castillo, y el entredicho entre el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el vicecanciller, Luis Enrique Chávez.

“En efecto, se está citando al ministro para que se presente en la Comisión el día lunes. Son tres los temas: que responda a las preguntas pendientes sobre la republica Saharaui; preguntarle por las circunstancias de la reunión entre Maduro y Castillo, y finalmente le preguntaremos por las discordancias entre bellido respecto a las declaraciones de vicecanciller”, dijo a Canal N.

La noche del martes, Nicolás Maduro confirmó que sostuvo una conversación Pedro Castillo. El diálogo se realizó en México, pero la Presidencia de la República no informó sobre este. El mensaje fue difundido por la cadena Venezolana de Televisión (VTV).

Polémica entre PCM y Cancillería

Luego de que el vicecanciller Luis Enrique Chávez asegurara que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, el titular del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, respondió desmintiendo esta versión y asegurando que tanto el mencionado funcionario, como el propio ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, tenían “las puertas abiertas”.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en la red social Twitter.

