La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) ha emitido un comunicado en el que exige al Poder Ejecutivo que adopte medidas contundentes para enfrentar la compleja situación que atraviesa Petroperú.

Los gremios empresariales han manifestado su preocupación por la gestión de la empresa estatal y han solicitado la designación de un directorio conformado por profesionales altamente calificados que puedan impulsar una reestructuración profunda de la compañía.

En este sentido, la Confiep ha reconocido los esfuerzos del actual directorio por presentar propuestas concretas para superar la crisis, pero ha enfatizado la urgencia de despolitizar la gestión de Petroperú y de llevar a cabo una reestructuración financiera integral.

La organización empresarial ha subrayado que la situación de Petroperú no solo afecta a la empresa en sí, sino que también tiene implicaciones importantes para la economía nacional. Por ello, ha instado al Gobierno a actuar con celeridad y determinación para garantizar la viabilidad a largo plazo de la compañía.

Ministro de Economía afirma que no destinará recursos del presupuesto del 2025 para financiar a Petroperú

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, aclaró que no se utilizará el dinero de los contribuyentes para financiar las operaciones de Petroperú, además, que no está contemplado en el proyecto de ley del presupuesto para el 2025, destinar recursos a dicha petrolera estatal.

Esto debido al emplazamiento hecho por el presidente del Directorio de Petroperú, Oliver Stark, al Gobierno de Dina Boluarte para que tome las medidas correspondientes para afrontar la crisis grave que atraviesan.

“Me sentiría sumamente incómodo, y el premier y todos los ministros lo harían igual y serían los primeros en comentármelo, si es que se utilizaría algún recurso de la tributación, de los impuestos que pagamos todos nosotros para financiar, solventar o para darle liquidez a esta empresa, eso no pasa por ahí. Son los recursos de los contribuyentes los que nos permiten financiar la ley de presupuesto. Por lo tanto, téngalo por seguro y nosotros enviaremos este proyecto de ley de presupuesto al Congreso y ahí se verificará que no se compromete ningún sol de los contribuyentes para financiar una empresa que está con problemas”, aseguró Arista.