La sentencia a Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco (28), el policía en retiro implicado en el asesinato del suboficial PNP José Luis Soncco Quispe, quedó firme tras una decisión de la Sala Penal de Apelaciones de Juliaca (Corte Superior de Puno).

El agente perdió la vida en enero del 2023, tras ser agredido por una turba que luego incendió su patrullero en el marco de las protestas contra la entonces presidenta Dina Boluarte.

En detalle

El fallo judicial fue compartido por la Policía Nacional (PNP).

A través de la red social X, la institución informó que la sala “confirmó los 35 años de prisión efectiva contra el responsable de los hechos que acabaron con la vida” del agente. Con esta medida, el sentenciado cumplirá pena de cárcel hasta el año 2058.

La PNP detalló que la decisión “no solo sanciona un crimen, sino que sienta un precedente histórico en la defensa de la autoridad”.

Ello debido a que “confirma la responsabilidad por los delitos de disturbios agravados y sustracción o arrebato de arma de fuego”.

Además, indicó que también fueron ratificados los pagos de reparación civil impuestos. Estos son S/180 000 a favor de los herederos del efectivo policial y S/25 000 a favor del Estado.

Apaza fue sentenciado, en primera instancia, en junio de 2025.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Juliaca, integrado por los jueces Víctor Paredes, Richard Condori y Yessica Condori, lo hallaron culpable del delito de disturbio agravado y sustracción de armas en el marco del crimen.

La víctima perdió la vida tras ser impactado por una piedra en la cabeza. Sin embargo, luego fue hallado calcinado pues la turba quemó el patrullero en el que se encontraba. Instantes previos al ataque, había sido obligado a bajar de la unidad junto a su colega Ronal Villasante Toque, en la urbanización Tambopata.