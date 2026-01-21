Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso en marco al caso “Chifagate” vivió un momento de tensión cuando el parlamentario de la Bancada Socialista, Alex Flores, increpó al presidente José Jerí por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

“ ¿Un jefe de Estado va a altas horas de la noche encapuchado como un delincuente a comer chifa a un restaurante? (...) Simplemente no convence a nadie ”, expresó.

Flores cuestionó la versión de Jerí, quien sostuvo que sus visitas a locales vinculados a Yang fueron “habituales” y sin irregularidades, al considerar que ello no concuerda con la forma en que acudió al restaurante, cuyas imágenes detonaron la crisis institucional que hoy rodea al jefe de Estado.

El legislador replicó a quienes proponían postergar el control político —que podría derivar en una eventual destitución presidencial— debido a la cercanía de las Elecciones Generales 2026. En ese sentido, sostuvo que, al margen del calendario electoral, es necesario llevar adelante estas diligencias frente a eventuales actos de corrupción desde el Ejecutivo.

“Aún estemos a un día de las elecciones, la corrupción no se puede tolerar, no es cuestión de tiempo, es un tema ético y moral. Eso es lo que estamos discutiendo el día de hoy”, aseguró.

El parlamentario añadió que Jerí “está con un pie fuera del cargo presidencial” y remarcó que el Congreso tiene la obligación de ejercer control político en este tipo de casos, en los que —según indicó— todo apuntaría a un presunto conflicto de intereses.

“Aquí se hace un control y juicio político. Precisamente se habla de las formas, porque sabemos muy bien, por la Constitución Política, que el presidente de la República representa a la Nación. ¿Un jefe de Estado va encapuchado como un delincuente a comer chifa? ¿Eso es posible?”, sostuvo.

Alex Flores sostuvo que las respuestas del presidente no han sido esclarecedoras y que incluso resultan ofensivas para la ciudadanía. Esto, en referencia al pronunciamiento emitido desde la Presidencia tras la difusión del segundo video que mostraba al mandatario en el local comercial Market Capon, también de propiedad de Yang y que fue clausurado el mismo día de su visita.

Como se recuerda, tras la difusión de dichas imágenes, la respuesta oficial de Palacio de Gobierno fue que el jefe de Estado acudió al lugar para “comprar caramelos chinos”, explicación que generó diversas críticas.

“No se puede denigrar la institucionalidad de la presidencia esté quién esté. Lo que ha dicho hasta ahora el señor Jerí simplemente no convence a nadie. Está diciendo que ha ido a un restaurante, que ha ido a comprar caramelos chinos... ¿Eso es creíble para un presidente de la República?”, agregó.