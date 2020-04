El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, informó que dio positivo a la prueba rápida del coronavirus tras habérsela realizado la noche del último miércoles.

Acto seguido, detalló que este viene a ser el resultado de un segundo despistaje, ya que previamente se sometió a una prueba junto a sus colegas en la sede del Legislativo la mañana de ese mismo día.

“Ayer (miércoles) me hicieron en la noche la prueba rápida en mi domicilio. Primero me habían hecho una en el Congreso, y existía una duda, por lo que me volvieron a hacer en la noche. El médico me dijo que el de la noche era el válido, y el resultado era positivo”, manifestó el parlamentario a El Comercio.

Especificó que no presenta ningún síntoma del COVID-19 como tos, gripe o fiebre por lo que es señalado como asintomático, y dijo que se encuentra en un aislamiento total en el departamento que vive con su familia ubicado en Jesús María.

“El médico me ha dicho que con el resultado positivo en la prueba rápida, lo más probable es que salga positivo en la prueba molecular. Si los síntomas no afloran evaluaré la próxima semana hacer una prueba molecular”, anotó.

Meléndez es el segundo legislador que contrajo el coronavirus después de la congresista de Acción Popular, Leslye Lazo, quien anunció -el último martes- que junto a su esposo Julio Chávez, alcalde de San Martín de Porres, dio positivo a la prueba rápida.