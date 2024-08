El partido político Renovación Popular informó que se iniciará un proceso disciplinario en contra de la congresista Cheryl Trigozo tras conocerse que recibió una donación de 5 mil dólares de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el país en 2021.

Por medio de su cuenta en X, el grupo político añadió que se solicitará a la parlamentaria sus descargos, respecto al informe periodístico, y que será sometida a los procedimientos de le que correspondan.

El Partido Renovación Popular informa que solicitará descargos a la congresista Cheryl Trigozo Reátegui e iniciará un proceso disciplinario.

Como se sabe, hoy se reveló que la parlamentaria de Renovación Popular recibió la donación, según un reportaje de Panorama.

El informe periodístico dio cuenta que la congresista envió en octubre de 2021 un documento a la oficina para solicitar el dinero, esto a pesar de que el Código de Ética del Congreso resalta que está prohibido recibir dádivas.

Los 5 mil dólares serían para organizar una fiesta de Navidad para niños de bajos recursos. Pese a que el efectivo le fue entregado, no se supo cómo lo gasto. Panorama accedió a la carta de agradecimiento de la parlamentaria a la oficina.

“Estimado Sheng Hung Chu. Oficina Económica y Cultural de Taipéi. Agradecer su generoso apoyo humanitario con la región San Martín, mediante la donación de 5 mil dólares, destinados a la atención de la necesidad de Alimentos”, se lee.

Al verse descubierta, la parlamentaria intentó justificarse. “En ese tiempo, la embajada de Taiwán quiso apoyar, y como era nueva, estaba empezando la legislatura, pues uno no sabe si está prohibido un donativo. (...) He llevado juguetes a 20 centros poblados, mi estimado. Y pues, para un evento navideño, una chocolatada y que no es nada de malo”, señaló.

Pero dicha justificación no sería útil para defenderse. Según José Cevasco, exoficial Mayor del Congreso, cuando los parlamentarios asumen funciones, se les entrega la Constitución, el reglamento del Congreso y el Código de Ética Parlamentaria. Es así que, los legisladores están obligados sus deberes, derechos y límites en el ejercicio de la función.





