Yolanda Cuya, exsecretaria del congresista José Arriola Tueros, de Podemos Perú, reveló que el legislador recortó irregularmente el salario de 7 trabajadores de su despacho, quienes fueron presionados, pues si no accedían, serían despedidos. Una denuncia más del “caso mochasueldos” en el Parlamento.

El dominical “Punto Final” dio cuenta que los trabajadores del legislador José Arriola habrían sido obligados a realizar donaciones de alimentos e implementos de cocina destinados a organizaciones de ollas comunes y programas de vasos de leche.

Yolanda Cuya Llajaruna trabajó durante un año y medio como secretaria del congresista, pero en la práctica era la coordinadora de despacho, que se encargaba de recolectar todos los meses parte del sueldo de sus colegas de trabajo. ”Yo he sido una subordinada que ha acatado órdenes que en su momento se dio, delante de todos los trabajadores. Y yo como subordinada, acato esa orden y por temor a que se me despida», dijo a Punto Final.

Anteriormente, en junio de 2024, el dominical ya había dado a conocer que cinco trabajadores decidieron brindar sus testimonios ante la Fiscalía, donde revelaron cómo bajo la fachada de donaciones voluntarias. La Fiscalía envió esta semana al Congreso una denuncia constitucional contra el parlamentario.

La exsecretaria ha colaborado con la investigación fiscal y existen transferencias y conversaciones directas con el congresista sobre el recorte de sueldo.

La trabajadora era la encargada de recolectar el dinero, que calcula la Fiscalía, serían unos 100 mil soles. Entre los mensajes del congresista José Arriola y Yolanda Cuya (setiembre de 2022) que se encuentra en poder de la Fiscalía, muestra que luego de pedirle su número de cuenta, Cuya procede a depositarle al parlamentario un monto de 800 soles. “Listo señor”, le dice.

“Seguí las órdenes que nos dio el congresista y como subordinada acaté. Como fui yo, pudo ser cualquiera de los chicos. Todo fue entregado en efectivo”, indicó la extrabajadora.

En marzo de 2022, José Arriola le pregunta si Arístides Unocc Cangalaya, auxiliar parlamentario, ya hizo la operación y ella responde: “Ya me dio en efectivo”. “Yo también he sido una víctima más, como lo dicen todos. Yo también he dado mensualmente, lo que yo he dado, más lo que los compañeros venían dando. Yo también he dado mensual mi porcentaje, yo no he querido beneficiar a nadie. Yo he dado un cálculo de 30 mil soles”, afirmó Yolanda Cuya.

Señaló que el recorte también afectaba la CTS de los empleados. “Yo voy a aportar todo lo que sea necesario que la Fiscalía me solicite. Yo estoy segura que voy a demostrar la inocencia”, agregó.

