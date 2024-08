Nuevos audios dan cuenta de presuntas presiones y solicitudes de la presidenta Dina Boluarte hacia el ministro del Interior, Juan José Santivañez, para desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC).

Cuarto Poder presentó hoy un reportaje con presuntos audios del ministro Juan José Santivañez y el agente de la DIVIAC, Junior Izquierdo, alías Culebra. Las escuchas revelan las presiones de la presidenta Boluarte.

Santivañez: A mí Dina me pidió cerrar la DIVIAC, dos veces. Hasta ayer me dijo eso

Culebra: Era lógico que te ponga imposiciones, que te ponga condiciones ¡ya!

El abogado de Izquierdo, José Carlos Mejía, informó que estos audios fueron grabados 5 días después de que Santivañez asumiera la titularidad del ministerio, eso fue el 16 de mayo. Es decir, el 21 de mayo, Culebra invitó al ministro a un chifa y le habría revelado todos estos hechos.

“Creo que el mensaje que se ha difundido y los audios hablan por sí solos. Aquí hay información que tiene el ministro del Interior, que es de interés público”, expresó José Carlos Mejía.

Otro problema para la presidenta era Harvey Colchado. En uno de los audios, Santivañez relató que reacción de la mandataria a una entrevista que brindó.

Santiváñez: Ahí sí me denuncian pe’ huevón, con concha. Yo me he opuesto dos veces, huevón. A mí, por ejemplo, Mónica Delta me pregunta: disculpe, ¿usted cree que Harvey Colchado es buen policía? Y yo digo: para mí todos son buenos. Por eso a mí la tía me llamó, me metió una cachada. ¿Qué, cómo? ¿cómo es posible? Usted debió decir que no, que es un policía politizado.

El titular del Mininter niega que sea su voz la que se escuchan en los audios, pero no niega su amistad con el capitán Junior Izquierdo y tampoco la reunión en el chifa.

Sin embargo, los sucesos tras su nombramiento en el ministerio en contra de Colchado y la DIVIAC serían una suerte de confirmación de las presiones.

El abogado Mejía indicó que Culebra hizo entrega a la Fiscalía de un dispositivo USB con cinco audios de una conversación que habría tenido con el ministro del interior, Juan José Santiváñez. Uno de ellos también se advierte las influencias de Vladimir Cerrón para evitar su arresto.





