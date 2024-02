Sobre el congresista por Arequipa, Edwin Martínez, poco se sabe de sus proyectos de ley en favor de la ciudadanía local; sin embargo, este fin de semana, un hecho insólito ha llamado la atención. Sucede que el parlamentario fue anunciado como nuevo participante en un reality de baile televisivo, generando muchas críticas.

Se trata del reality de baile “El Show de los Pasos Perdidos”, programa emitido por el canal Willax. La promoción sobre su participación fue anunciada semanas atrás, pero el último viernes 23 de febrero se confirmó que su presentación está cerca.

“Prepárense para verme como nunca antes me vieron. Más arrebatado, más elástico (...) Si en la política no me callo nada, en la pista de baile lo dejo todo”, dice el parlamentario en parte del video de la promoción de su participación.

La presencia de Martínez en el reality fue muy criticado en redes sociales, sobre todo por los problemas de inseguridad que atraviesa Arequipa.

“Viven a espaldas de los problemas que afronta nuestro país como es seguridad ciudadana”, “Que buen sueldo cobra por bailar”, “Que se dedique a trabajar”, fueron algunos de los comentarios.

Otros ciudadanos refirieron: “A ver si siquiera sirve para bailar, ya que como congresista es...”, Un completo payaso” y “Se vende por unos fajos de dinero a los golpistas”.

Así como Martínez, otros congresistas participan del reality que tiene como jurado al presentador Beto Ortíz y como presentadora a Susan León.