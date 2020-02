Tras recibir su credencial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la congresista electa por Fuerza Popular, Martha Chávez, se retiró del estrado sin tomarse la foto oficial.

Como se sabe, hoy el JNE realiza suscribió el acta de proclamación de los resultados de las elecciones congresales extraordinarias 2020 y viene entregando las credenciales oficiales a los 130 parlamentarios electos en los últimos comicios.

Mira el momento en que electa congresista, Martha Chávez, se retira de estrado sin tomarse foto oficial.

El evento se viene realizando desde la 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. Sin embargo, el acto se vio ensombrecido por la congresista electa Martha Chávez, quien no quiso tomarse una foto con el presidente Martín Vizcarra, hecho que motivo pifias por parte de público asistente.

Luego la legisladora electa por Fuerza Popular se refirió a su manera de actuar en el acto oficial del JNE y publicó en Twitter. “Pese a que M. Vizcarra ha negado fácticamente su condición de jefe de Estado y no tenía porqué estar de la ceremonia de entrega de credenciales a los congresistas electos, al no poder dejar de darle la mano, por respeto al JNE, le dije que el Sur (de los desastres) lo espera”.

Pese a que M. Vizcarra ha negado fácticamente su condición de jefe de Estado y no tenía porqué estar de la ceremonia de entrega de credenciales a los congresistas electos, al no poder dejar de darle la mano, por respeto al JNE, le dije que el Sur (de los desastres) lo espera. — Martha Chávez Cossío (@MarthaChavezC) February 28, 2020





“La damisela no está para tafetanes"

Sin embargo, en declaraciones a la prensa la congresista fujimorista consideró que quien hizo el desplante fue el mandatario a la gente del sur. “La damisela no está para tafetanes... no necesito tomarme una foto con él por favor. El desplante le ha hecho él (Vizcarra ) al sur. Mi actitud de la foto es porque no debe estar aquí, es una pérdida de tiempo que esté aquí”, señaló Martha Chávez.

HACE INSTANTES| Martha Chávez no se tomó fotografía oficial tras entrega de credenciales ► https://t.co/vds7jxcsYg pic.twitter.com/ihPU9X7Sse — Canal N (@canalN_) February 28, 2020

TE PUEDE INTERESAR:

JNE entrega credenciales a 130 congresistas electos 2020 (FOTOS)

Coronavirus: mercados mundiales se desmoronan por el nerviosismo ante epidemia

Contraloría evidencia riesgos en Hospital Carrión para enfrentar coronavirus

Coronavirus: aumenta alarma por casos de contagio en Japón y Corea del Sur (FOTOS)