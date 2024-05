La Subcomisión del Congreso evaluó este 10 de mayo al candidato Pedro Cartolín Pastor, propuesto por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte para el cargo de contralor. En la cita, Pedro Cartolín negó que el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, haya intercedido en su postulación.

Pedro Cartolín, candidato del Ejecutivo para el cargo de contralor general de la República, también rechazó haberse reunido con la mandataria Dina Boluarte respecto a su postulación para dirigir ese organismo. “Que haya tenido alguna entrevista con la señora presidenta, no la he tenido. No me he reunido con ella. Simplemente, la comunicación fue con la secretaría de la Presidencia”, refirió.

En la sesión de ese grupo congresal, Pedro Cartolín reconoció que sí conoce al abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, hoy detenido preliminarmente por ser investigado en el caso ‘Los Waykis en la sombra’. Sin embargo, negó que la defensa de Dina Boluarte haya tenido que ver con su postulación.

El único candidato al cargo de contralor, Pedro Cartolín Pastor, subrayó: “ En relación a Mateo Castañeda, lo conozco , es abogado público. Pero no tiene ninguna injerencia en este tema, ni ha intercedido por mí para los efectos de esta postulación”.

Finalmente, antes de retirarse del Parlamento, Pedro Cartolín indicó que no tiene ningún vínculo con algún partido político.

Subcomisión del Congreso

En la víspera, la Subcomisión del Congreso encargada de evaluar la propuesta del gobierno de la presidenta Dina Boluarte para el cargo de contralor quedó instalada. El congresista Jorge Montoya preside ese grupo de trabajo. Las legisladoras Lucinda Vásquez, de Bloque Magisterial, y María Acuña, de Alianza Para el Progreso, fueron elegidas en los cargos de vicepresidenta y secretaria del grupo de trabajo.

Como se sabe, esta semana se dispuso la conformación de la Subcomisión Evaluadora, que está compuesta por un miembro de cada grupo parlamentario con representación en la Comisión Permanente.

La Subcomisión del Congreso encargada de evaluar la propuesta del gobierno tiene plazo hasta la quincena de este mes para emitir su informe sobre el eventual reemplazo de Nelson Shack en el cargo de contralor general de la República.

