En el pleno del Congreso se comunicó que usted se encontraba mal de salud y que por eso no se pudo sustentar la acusación constitucional contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, ¿en cuánto estima que este caso podrá verse en esa instancia plenaria?

En realidad eso debe ser fijado por la Mesa Directiva, pero la información no es tan exacta. Lo que yo hice en su momento fue solicitar licencia por salud, pero con conectividad ante el pleno. Nunca pedí que se postergue nada.

Pero el presidente del Congreso incluso ha referido que usted no va hace semanas al Parlamento porque se encuentra enfermo y que no podían cuestionar su problema de salud...

No es cierto que no voy hace semanas. Estuve en el pleno del jueves de la semana pasada. Lo que dice el presidente no es cierto.

Pero en rigor, ¿lo que usted quiere decir es que aún podía sustentar el informe final estando mal de salud?

Sí. Tenía la opción de conectarme y sustentarlo vía la plataforma Zoom. Sucede que estoy medicado y a veces tengo mejoras.

¿De qué se encuentra enfermo?

Tengo el tendón roto desde el 10 de mayo. Y participo de forma virtual en todos los eventos de las comisiones.

¿Entonces qué pasó, congresista?

No lo sé. Yo ya estaba listo para exponer. Estuve viendo el pleno desde casa y de pronto el presidente del Parlamento anuncia que esto se posterga. Incluso me menciona a mí, pero la gente lo interpretó que era un pedido mío. Yo no quise que se postergue el caso de Zoraida Ávalos.

En todo caso, ¿pudo alguien reemplazarlo en la sustentación del informe final?

Sí. En realidad mi presentación es la misma que hice ante la Comisión Permanente y, de acuerdo al reglamento del Congreso, es la misma que se expondría ante pleno, la diferencia es que esta vez se haría ante todos los congresistas.

Por mi parte no había ningún impedimento.

¿Quién pudo reemplazarlo para sustentar el informe?

Lady Camones, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pudo haber dicho que expondría mi Power Point y si yo estaba conectado lo sustentaba, y después se le daba la palabra a Zoraida Ávalos para que ejerza su derecho a defensa. Eso ocurre en las sustentaciones.

Ernesto Bustamante

Congresista de la república

Es doctor (Ph.D) en bioquímica y biología celular. Actualmente se desempeña como congresista en las filas de Fuerza Popular. Es delegado de la denuncia constitucional que afronta Zoraida Ávalos en el Congreso.