El Jurado Electoral Especial de Cusco (JEE Cusco) declaró improcedente la postulación del congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por la organización política Avanza País, dejándolo fuera de las Elecciones Generales 2026.

Mediante la Resolución N.° 00124-2026-JEE-CSCO/JNE, la autoridad electoral determinó que no se cumplió con los requisitos legales para su inscripción, principalmente por la falta de una autorización válida de Acción Popular, partido al que se encuentra afiliado.

Según el JEE, Avanza País no presentó el acta de designación directa que acreditara la inclusión de Aragón en su lista, y en su lugar adjuntó un acta de reemplazo en la que figuraba otro ciudadano.

Además, la supuesta autorización de Acción Popular para que el parlamentario postule con otra agrupación fue firmada por el personero legal, quien no tiene competencia para otorgar dicho permiso, facultad que corresponde al secretario general u otra autoridad partidaria según la Ley Orgánica de Elecciones.

La resolución también declaró improcedentes las candidaturas de Karerina Bayona Olivera y Milton César Pechuga Melgar por incumplir requisitos formales.

No obstante, el JEE admitió parcialmente la lista de Avanza País en Cusco, permitiendo la postulación de Jefferson Artemio Paucar Coaquira, María Lida Pro Riveros y Sofía del Pilar Vásquez Orrillo.

Cabe precisar que la resolución es de primera instancia, por lo que el congresista Luis Aragón aún puede apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para intentar revertir la decisión.