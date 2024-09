Fue enfática. La congresista de la República, Margot Palacios rechazó cualquier implicancia por la presunta coordinación de traslado del prófugo Vladimir Cerrón, para escapar de la Policía Nacional del Perú. También cuestionó la labor del Ministerio del Interior.

‘”Yo niego tajantemente ello y no son las formas como yo me comunico, nunca escribo así. No utilizo las palabras... nunca me dirijo a mis colegas con su nombre propio, les digo compatriotas’, afirmó la parlamentaria en declaraciones a Canal N.

En ese sentido, rechazó tener cualquier tipo de comunicación con el prófugo líder de Perú Libre y cuestionó al ministro del Interior por no estar haciendo su trabajo adecuadamente.

Palacios también negó estar involucrada en dirección alguna desde la bancada y pidió que el Ministerio del Interior cumpla con su deber.

“No puedo hablar por otros, hablo por mi persona y sobre mi actuar. Nunca pertenecí a la cúpula ni de la bancada de ese partido”, manifestó.

Insistió en sostener que el ministro del Interior no está haciendo su trabajo- “Está mostrando una incapacidad de parte de su persona”, agregó.

Finalmente, enfatizó que nunca ha formado parte de la cúpula del partido relacionado con las acusaciones.

