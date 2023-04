Congresista María Cordero exigía hasta el 75% del sueldo de su trabajador: “Vamos al cajero”

Esta noche en ‘Punto Final’ revelaron unos audios de María Cordero Jon Tay, congresista de Fuerza Popular, donde se le escucha exigir personalmente el pago de hasta el 75% del sueldo de uno de sus trabajadores del Parlamento.

Cordero justifica dicho recorte salarial argumentando que debe cumplir con la operación de uno de los aportantes de su campaña política para llegar al Congreso.

En un inicio se pactó el pago del 50% de un sueldo aproximado de S/9.000, por seis meses, sin embargo, una vez cumplido el pazo, en lugar de concluir el recorte salarial, aumentó el cobro.

“ Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez. (…) ¡No! ¡Vamos al cajero! No, es que yo no sé tus pagos. O sea, eso no tiene nada que ver, esa plata es intocable. Se te dijo de un comienzo. Se te dijo. Braden también lo ha dicho. Eso es intocable. No, vamos al banco. Por eso, vamos al banco. No te dio tiempo, vamos al banco. Ahí tienes tiempo, vamos al banco. Ahí en el mismo Jockey hay un montón de bancos ”, se escucha insistenta a María Cordero en el reportaje de “Punto Final”.

Presentan audios que comprometen a congresista María Cordero