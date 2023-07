La congresista Norma Yarrow (Avanza País) se pronunció sobre la reciente denuncia contra su colega Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), quien admitió en unos audios que recorta los salarios a los trabajadores de su despacho.

“Fingió enfermarse, la izquierda y su bancada lo blindaron. Qué vergüenza que un partido histórico como AP, tenga personajes tan cuestionados y encima pretenda la Mesa Directiva. Basta de blindajes descarados. ¡Basta ya!”, escribió la legisladora en su cuenta en Twitter.

Como se sabe, Acción Popular y la izquierda blindaron a Flores Ancachi para que la Comisión de Ética no lo suspenda por 120 días por el Caso ‘Los Niños’.

Que vergüenza que un partido histórico como AP, tenga personajes tan cuestionados y encima pretenda la Mesa Directiva.Basta de blindajes descarados ¡Basta ya! pic.twitter.com/xkOufpnl9H — Norma Yarrow (@NormaYarrow4) July 10, 2023

Como se recuerda, en un audio difundido por “Cuarto Poder”, Flores Ancachi aseguró que acordó con su personal recortarle el 10% de sus sueldos y el 50% de los bonos que reciben.

Asimismo, el parlamentario del partido de la lampa manifestó y que se arrepiente de no haber aceptado un acuerdo ilegal: recibir US$ 250 mil a cambio de puestos de trabajo en el Congreso.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, señaló en la grabación.