La congresista Norma Yarrow remitió un oficio formal al presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, solicitando el cierre inmediato del despacho congresal asignado a José Enrique Jerí Oré, actual presidente de la República.

El documento, enviado esta mañana, expresa la preocupación de la legisladora respecto al uso y mantenimiento de la oficina congresal mientras Jerí ejerce funciones propias del Poder Ejecutivo.

Presunta duplicidad de gastos

En el oficio, Yarrow señala que el actual mandatario “se encuentra ejerciendo funciones propias del poder Ejecutivo” y que, por lo tanto, cuenta con la infraestructura, personal y recursos correspondientes al Despacho Presidencial.

“Considerando que la mencionada autoridad desempeña actualmente funciones como jefe de Estado y, por lo tanto, cuenta con la infraestructura, personal y recursos correspondientes al Despacho Presidencial, la continuidad de su oficina congresal implica un gasto adicional al erario nacional que no se encuentra debidamente justificado ni resulta acorde con los principios de austeridad, eficiencia y uso responsable de los recursos públicos”, indica el documento.

Solicita cierre y resguardo

La congresista solicita que se disponga “dejar sin efecto el funcionamiento de la oficina congresal asignada al Presidente mientras ejerza funciones del ejecutivo”. Asimismo, pide que se ordene el lacrado y resguardo administrativo de dicha oficina, “evitando así la continuidad de gastos innecesarios para el Estado”.

Yarrow fundamenta su pedido “en salvaguarda de los intereses del país” y en la necesidad de evitar erogaciones que considera injustificadas en el contexto actual, donde el presidente ya dispone de todos los recursos necesarios desde el Ejecutivo para cumplir sus funciones institucionales.