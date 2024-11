La congresista Patricia Chirinos, quien renunció al partido Avanza País en septiembre pasado, concretará su alejamiento de la bancada al finalizar la presente legislatura en diciembre, según confirmó este lunes.

Aunque formalizó su renuncia hace dos meses, la legisladora se mantuvo en la bancada hasta el cierre de la actual legislatura para cumplir con los compromisos asumidos con la población.

En su renuncia a Avanza País, Chirinos expresó que las discrepancias con la dirección programática del partido y las diferencias sobre el rumbo político fueron las principales razones de su decisión.

A través de una carta dirigida al presidente de la organización, Aldo Borrero, la parlamentaria dejó claro que su alejamiento tenía carácter irrevocable.

Sobre su salida definitiva de la bancada, Chirinos comentó que ya había informado a sus colegas del Congreso sobre la fecha de su retiro. “Yo ya conversé con mis colegas, les dije la fecha, que me voy a ir. No puedo dejar las cosas abandonadas y compromisos con la población, ya todos mis colegas saben que me voy a retirar, nunca les he mentido”, sostuvo la congresista.

A pesar de su decisión, reiteró que continuará cumpliendo con sus responsabilidades, como su participación en la Comisión de Presupuesto, hasta el término de la legislatura.

Chirinos también mencionó que tiene propuestas de varias agrupaciones políticas para unirse en el futuro. “Estoy analizando, me han ofrecido como invitada que es la única forma que se podría utilizar”, detalló la legisladora, sin revelar aún su decisión final sobre su futuro político.