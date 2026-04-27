El congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo habría destinado al agente policial asignado para su protección personal al servicio de Grecia Dávila, una joven de 35 años que trabajó bajo sus órdenes en el despacho parlamentario. Así lo reveló un informe del programa Cuarto Poder, que registró mediante imágenes de seguimiento cómo el efectivo de la PNP utilizaba el vehículo oficial y el combustible financiado con recursos públicos para trasladar a la mujer en estado de gestación a distintos puntos de la ciudad, sin que el legislador se encontrara a bordo en ninguno de esos recorridos.

El efectivo policial designado para velar por la seguridad personal de Doroteo, fue captado en situaciones que contravienen el reglamento de la Policía Nacional. En las imágenes se le observa esperando y trasladando a Dávila, quien en uno de los registros aparece maquillándose y descansando dentro del vehículo oficial mientras el agente la conduce.

El uso de personal policial asignado a un funcionario público para atender necesidades de terceros sin cargo en el Estado constituiría una infracción al reglamento interno de la PNP. Cuando fue consultado sobre la situación, Doroteo no respondió y se retiró en su vehículo sin dar explicaciones.

Fuente: Cuarto Poder:

¿Quién es Grecia Dávila?

La mujer captada por las cámaras del dominical cumplió funciones en el despacho del parlamentario, además en noviembre de 2025 ocupó el cargo de técnico en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres mientras Doroteo era el titular a cargo. Pese a que ese vínculo contractual con el Parlamento concluyó, Dávila continúa disponiendo del vehículo oficial y del personal de seguridad asignado al legislador.

Además de ese vínculo laboral, Doroteo y Dávila fueron captados caminando de la mano y realizando compras. Las normas vigentes establecen que una ciudadana sin cargo público no tiene derecho a utilizar recursos del Estado para su movilidad personal.

Fuente: Cuarto Poder.

Otros beneficios al entorno de la exfuncionaria

La investigación también identificó que el favorecimiento habría alcanzado a familiares directos de la extrabajadora. Su hermana, Claudia Selene Dávila Albitres, figura como auxiliar en el servicio de informática del Congreso con una remuneración de S/5,000 mensuales, sin registrar grados académicos en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.

Asimismo, los padres de Grecia Dávila, aparecen en los registros de ingreso al Parlamento como invitados del legislador de Acción Popular a eventos oficiales. Ese patrón de acceso preferencial a la institución refuerza la tesis de un manejo irregular de los recursos y la agenda de la oficina parlamentaria.

Fuente: Cuarto Poder.

Posibles implicancias legales

El empleo de un vehículo oficial y de un agente policial del Estado para fines ajenos a la función pública podría encuadrarse en el delito de peculado de uso, figura contemplada en el Código Penal peruano. El Código de Ética Parlamentaria prohíbe de manera expresa que los legisladores destinen recursos públicos en beneficio de terceros.

De acreditarse la responsabilidad de Doroteo en estos hechos, el caso podría ser derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Las sanciones aplicables en ese escenario van desde la suspensión en el ejercicio del cargo hasta la inhabilitación para ocupar funciones públicas.