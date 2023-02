El congresista César Revilla, bancada Fuerza Popular, afirmó que si la presidenta Dina Boluarte renuncia al cargo esto generaría “más caos” en el país.

“La renuncia de Dina Boluarte no es una situación que controle el Congreso y tampoco podemos ayudar a que haya más caos y desorden y que haya otra situación de protesta porque la persona que asuma la presidencia pueda no gustar a los manifestantes”, declaró en RPP.

Revilla manifestó que los congresistas deben trabajar en base a las soluciones que ellos pueden dar como Poder Legislativo. “El diálogo se debe trabajar y el Poder Ejecutivo debe garantizar los derechos de todos los peruanos, de los que están en la protesta como de los que no”, remarcó.

Criticó que el Ejecutivo haya tenido una “respuesta lenta” a la crisis social y política actual. “(La presidenta Boluarte) tiene que demostrar acciones claras. En algunos momentos ha habido una respuesta lenta a la crisis, a las manifestaciones; hubo reacciones cuando ya habían escalado, y la prevención y la inteligencia evitan que podamos llegar a escenarios con fallecidos”, señaló.

De lado, el parlamentario lamentó que existan partidos políticos que no desean abandonar el poder. “Acción Popular ha dicho que se va, pero si se van todas las autoridades regionales, alcaldes y demás. Eso indica que no se quieren ir. Avanza País dice ‘con reformas’, pero no hay votos para las reformas (...), no se quieren ir. Renovación Popular es el único que ha mencionado desde el principio que no se quiere ir”, remarcó.

Opinó que las bancadas de izquierda también pretenden quedarse al “insistir con la propuesta del referéndum para la asamblea constituyente”.

“Es muy complejo que la izquierda renuncie a la asamblea constituyente, pero esperemos que entiendan que no se va a dar y que no pueden forzar esa figura a través de ninguna forma de chantaje o de intento de manipulación”, precisó.