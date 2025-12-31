Tras el choque entre dos trenes en la ruta hacia Machu Picchu, la congresista Katy Ugarte, señaló que las empresas PeruRail e Inca Rail podrían no contar con la capacidad de garantizar un transporte ferroviario eficiente, tras mencionar informes que apuntan a una posible falla de comunicación como causa del accidente.

“Hubo una mala comunicación entre ambos, de las cuales producto de ello es el choque de ambas empresas. Estamos en el siglo XXI, donde la tecnología nos permite comunicarnos con celeridad y no puede ocasionarse este tipo de problemas en una de las empresas, de las cuales pareciera que ha fallado la comunicación. Eso es lo que hemos recibido la información”, declaró a RPP.

Ugarte, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, también criticó la demora en la atención a los heridos, sugiriendo que podría existir un interés por parte de las empresas privadas.

“Yo creo que cualquier centro de salud puede ingresar para poder auxiliar a cualquier herido y no mirar solamente a las empresas privadas o a las aseguradoras. Yo creo que acá estamos, como Estado, tener que atender, darle ese auxilio”, manifestó.

Además, sostuvo que este accidente evidencia el “caos” generado por la ausencia de una Autoridad Autónoma de Machu Picchu, y planteó esta propuesta como una iniciativa legislativa.

En ese sentido, indicó que la imagen de una de las maravillas del mundo se ve nuevamente perjudicada por el incidente, por lo que consideró necesario introducir cambios significativos para asegurar la protección de los turistas nacionales e internacionales que visitan el circuito.

“Yo voy a pedir desde la comisión una investigación exhaustiva y que los responsables tengan que ser sancionados. No podemos permitir tener este tipo de accidentes porque se trata de vidas humanas y es más, tampoco vamos a decir que no hubo un error humano, si hubo un error humano, pero ¿por qué motivos? La tecnología nos permite ser más precavidos”, sostuvo.

De esta manera, Ugarte no descartó la creación de una comisión especial en el Congreso para investigar las causas del accidente y anunció que citará a las autoridades del Cusco para que brinden su versión. Señaló también que es necesario revisar el contrato de concesión de la vía férrea hacia Machu Picchu.

“Hoy no puede haber errores como estos choques, teniendo la tecnología al alcance. Eso me llama la atención. Es por eso que voy a pedir la investigación exhaustiva y también que se tenga que sancionar a los responsables”, agregó.