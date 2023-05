El congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, criticó el proyecto de ley presentado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, que busca permitir el despacho de “forma remota” en caso de viajes al exterior.

Montoya dijo que la iniciativa es “inapropiada” y que en caso de algún evento importante, debería nombrar a la canciller Ana Cecilia Gervasi como su representante.

“Me parece inapropiado. Salvo que quiera viajar y este desesperada por hacerlo. Si no tiene quien la releve, entonces que permanezca acá y no viaje. No hay nada importante fuera del país, más allá de lo que necesitamos nosotros los peruanos, que es tener un presidente que nos gobierne. No habría necesidad para sacar ningún dispositivo remoto de Palacio de Gobierno”, declaró.

“Desde mi punto de vista, que nombre un representante, que vaya la canciller. No hay ningún evento mundial que vaya a suceder en los próximos años que amerite la presencia indeclinable de un mandatario, no existe”, agregó.

Fuerza Popular

La legisladora Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) aseveró que le gustaría analizar el proyecto para tomar una posición, sin embargo, tomó como “complicada” la idea de despachar de manera remota.

“Que no se tenga vicepresidente no es responsabilidad de los peruanos, su candidato a vicepresidente era un sentenciado por corrupción, entonces no es una responsabilidad de nosotros de que ella no pueda dejar a alguien para que pueda despachar. Sobre esas situaciones sí me gustaría leer el proyecto para analizarlo y finalmente tener una postura”, precisó.

Proyecto

La iniciativa busca la incorporación del artículo 8-A a la Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En este se explica que cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente.

Sin embargo, de no contar con vicepresidentes en ejercicio, el Presidente de la República deberá mantenerse al cargo del despacho de forma remota, empleando las tecnologías digitales correspondientes para tal efecto.