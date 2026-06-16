La composición de la delegación que acompañará al presidente José María Balcázar en su visita al Vaticano generó cuestionamientos desde el Congreso. Legisladores de diversas bancadas consideraron que la representación peruana debió ser más reducida y limitarse a funcionarios vinculados directamente con las actividades diplomáticas previstas en la agenda oficial.

El jefe de Estado tiene programada una audiencia privada con el papa León XIV en Roma. Además, sostendrá reuniones con altas autoridades de la Santa Sede y representantes de organismos internacionales.

¿Qué dijeron los congresistas?

Desde la bancada de Acción Popular, el congresista Luis Aragón, expresó su desacuerdo con la presencia de varios ministros de Estado en el viaje. Según indicó, la autorización otorgada para la visita presidencial no contemplaba una comitiva amplia integrada por miembros del Gabinete.

“No me parece que viajen muchos ministros de Estado, esa no era la idea. Si se otorgó la confianza… [era] para que vaya el presidente de la República y dos o tres funcionarios de Palacio de Gobierno, no para que viaje una delegación grande de ministros de estado, ni mucho menos congresistas”, declaró.

Una posición similar fue expresada por el congresista Eduardo Salhuana, integrante de Alianza para el Progreso. El parlamentario consideró que la delegación pudo limitarse a los sectores con competencias relacionadas con asuntos internacionales y jurídicos.

“Siempre se plantea que se dé una delegación que no genere tampoco mayor gasto al Estado nacional, ¿no? Que sea una delegación, pues, austera, concreta, precisa […]. Yo creo que una delegación adicional creo que ya es un poquito más complicado”, comentó el también expresidente del Congreso.

Ejecutivo defiende participación de ministros

Desde el Gobierno, la inclusión de los ministros fue defendida por el titular de Economía, Rodolfo Acuña. El integrante del Gabinete señaló que los funcionarios no solo participarán en actividades vinculadas al encuentro presidencial con el papa, sino también en compromisos propios de sus sectores.

El ministro indicó además que, una vez concluida la visita oficial, se informarán los resultados obtenidos durante las reuniones desarrolladas en territorio italiano. Bajo esa línea, explicó el motivo de la presencia de los demás integrantes de la delegación.

“Ellos no solamente están acompañando al presidente, sino que están viendo también una serie de actividades que van a desarrollar allá”, comentó.

¿Quiénes integran la comitiva?

La delegación ministerial está conformada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; la ministra de Educación, María Esther Cuadros; y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes. Los tres funcionarios tienen previsto participar en actividades adicionales durante su permanencia en Roma.

La visita presidencial contempla una agenda de reuniones de carácter diplomático e institucional. Entre ellas figura el encuentro privado con el papa León XIV programado para el 18 de junio.

Durante la audiencia en el Vaticano, Balcázar reiterará la invitación oficial para que el sumo pontífice visite el Perú. Este acercamiento forma parte de los esfuerzos del Gobierno por fortalecer los vínculos con la Santa Sede.

La agenda también incluye una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Asimismo, el mandatario sostendrá un encuentro con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Qu Dongyu.

Las actividades programadas se desarrollarán en Roma durante los próximos días. Mientras tanto, continúa el debate político sobre el número de funcionarios que integran la delegación oficial peruana.