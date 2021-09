Varios congresistas de la bancada de Fuerza Popular mostraron esta mañana en sus escaños mensajes en contra del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y también en rechazo a la violencia contra la mujer, durante la presentación del premier para sustentar la ley de presupuesto.

Imágenes difundidas por Twitter mostraron cómo los legisladores, antes del inicio de la sesión del pleno, tenían papeles impresos con mensajes como “Premier, respete a las mujeres” y “No al acoso político”. La legisladora Martha Moyano tuvo un papel en el que se leía “Ni una menos”.

Diversos mensajes contra Guido Bellido en los escaños de Fuerza Popular. (Difusión)

Esto quedó registrado antes que ingresaran al hemiciclo Guido Bellido acompañado por el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, para la sesión extraordinaria convocada para que el Gobierno presente ante el Congreso la propuesta de ley del Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2022.

Cabe indicar que, al entrar al hemiciclo, Bellido Ugarte y Francke saludaron a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular) y a Enrique Wong (Podemos Perú), segundo vicepresidente. Estuvieron ausentes en este momento Lady Camones y Patricia Chirinos.

Esta última legisladora es quien, este martes, acusó al primer ministro de haberla agredido verbalmente en una conversación que sostuvieron cuando estaban solicitando oficinas ante la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí”, comentó a RPP.

Esto ha sido negado por Guido Bellido, quien dijo que la acusación es “dolosamente falsa”. “Yo no tengo ningún problema con nadie. Nosotros respetamos y las investigaciones y los testigos determinarán porque al final de cuentas estaba con varias personas y no tengo ningún problema”, dijo este miércoles ante la prensa.

