La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria de Corrupción de Funcionarios allanó e incautó bienes y documentos en el inmueble de Aníbal Torres Vásquez, en la investigación preparatoria seguida por el delito de rebelión y alternativamente conspiración.

La diligencia se realizó con la orden judicial correspondiente. Se incautó evidencia como documentos y aparatos electrónicos relacionados en el golpe de estado del 7 de diciembre. Cabe precisar que esta medida fue autorizada por el juez supremo Juan Carlos Checkley.

🚨| La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria de Corrupción de Funcionarios allanó e incautó bienes y documentos en el inmueble de Aníbal Torres Vásquez, en la investigación preparatoria seguida por el delito de rebelión y alternativamente conspiración. (1/2) pic.twitter.com/R54gVHBiyf — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 23, 2023

En tal sentido, varios congresistas opinaron al respecto:

Edwin Martínez

“Tal vez no fue oportuna pero sí necesario, ya no se puede esperar que porque hay convulsión, no se puede investigar (...) Seguramente van a intervenir o allanar otros domicilios, pero se tiene que esclarecer la verdad. Nuevamente se van a venir convulsiones sociales y enfrentamientos pero debemos tratar de calmar al Perú”, señaló.

Patricia Chirinos

“La verdad se abre paso. Así como Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, todos los cómplices de golpista Castillo seguirán cayendo. Uno a uno tendrán q responder ante la justicia por sus ilegales actos, al intentar destruir nuestra democracia y violar la Constitución”, precisó.

Guido Bellido

“Este tema no configura mayor criterio (...) el tema es que el Ministerio Público está tomando las acciones que corresponda, ahora, no podemos injerenciar en estos temas. Tampoco conocemos la información que se ha recabado, las otras especulaciones son cuestión de cada quien”, comentó.

Katy Ugarte

“La Fiscalía tiene toda la autonomía para hacer su investigación y buscar responsables de todo lo que se ha producido”, dijo.

Cabe precisar que el allanamiento de la casa de Torres comprendió la incautación de documentos, tablets, computadoras, laptops, USB, discos duros y todo aparato electrónico en posesión de las personas en el domicilio.

También se dispuso el levantamiento del secreto de comunicaciones y acceso a las redes sociales vinculadas a quien fue presidente del Consejo de Ministros entre el 8 de febrero y el 25 de noviembre del 2022.