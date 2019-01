Congresistas rechazan respaldo de la izquierda peruana a Nicolás Maduro

Síguenos en Facebook

Tras la autoproclamación del ingeniero industrial, Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, varios países lo reconocieron como el representante legítimo de su país.

El Gobierno Peruano fue uno de los primeros en reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela, y varias bancadas de nuestro Congreso aplaudieron esta posición, sin embargo el partido político de Nuevo Perú y algunos integrantes de Frente amplio rechazaron el respaldo que Perú le otorgó al mandatario venezolano.

Ante el pronunciamiento de Nuevo Perú respaldando a Nicolás Maduro y rechazando a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, Correo se comunicó con representantes de diferentes bancadas para que opinen al respecto.

"Nuevo Perú defiende lo indefendible"

El congresista del Apra, Javier Velásquez, precisó que Nuevo Perú tiene un total desprecio por la defensa de los derechos humanos y "quiere privilegiar un tema ideológico".

"Yo no se qué le debe (Nuevo Perú), a parte de la relación ideológica que tenga la señora Verónika Mendoza y su partido a Maduro, para que hagan de verdad este papelón de defender lo indefendible, a una dictadura corrupta y genocida", manifestó.

Asimismo, lamentó que existan todavía "políticos que sigan defendiendo este régimen". "(El mandato de Nicolás Maduro) debe dar marcha atrás para que un gobierno transitorio, y luego del proceso de elecciones democráticas, pueda devolver la tranquilidad y la vigencia de los derechos humanos en nuestro hermano pueblo de Venezuela", aseguró.

No obstante, el parlamentario precisó que respalda la posición que el Gobierno de Perú tuvo al reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. "Lo han reconocido casi 40 países, incluso Estados Unidos, esa es una salida democrática que debe ser respaldada".

"Están defendiendo un gobierno ilegítimo y que viola derechos humanos"

Por su parte, el legislador de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce enfatizó que el mandato de Nicolás Maduro es ilegítimo.

"Lo que yo creo es que respaldar a un presidente elegido en elecciones sucias, donde no ha habido para nada transparencias y los opositores estaban presos, eso es respaldar un régimen que no es legítimo ni democrático", manifestó.

Incluso, recordó todos los percances que han venido viviendo los ciudadanos venezolanos. "Los cientos de detenidos, las decenas de personas asesinadas, dónde están los derechos humanos de esa gente. Entonces aquí no se trata de intervencionismo, se trata de un gobierno ilegítimo y que viola derechos humanos, no importa que sea de derecha o de izquierda, no importa si ahora está Estados Unidos o Rusia, es un gobierno ilegítimo que viola derechos humanos, qué más hay que analizar para oponerse a ese régimen"

"Yo estoy de acuerdo (en que Perú reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela), me siento orgulloso de ser peruano y de la posición que tomo el gobierno peruano", finalizó el congresista.

"No me sorprende la actitud de Nuevo Perú"

La parlamentaria de Fuerza Popular, Karina Beteta, no fue ajena al pronunciamiento de Nuevo Perú y señaló que no le sorprende la actitud tomada por esa bancada.

"No me sorprende la actitud de Nuevo Perú ni tampoco la de Frente Amplio, son bancadas que siempre han estado apoyando, respaldando la dictadura, tanto de Hugo Chávez como la de Nicolás Maduro, entonces no me extraña que en este momento ellos puedan manifestar su respaldo al gobierno dictatorial de Maduro"

Al ser consultada sobre qué motivos podría tener Nuevo Perú para defender el gobierno chavista, prefirió no especular pero si manifestó que posiblemente al practicar la misma ideología (izquierdista), sería su única razón.

"Solamente podría ser por que comparten la misma ideología que ellos practican, siempre a la explotación del pueblo con el cuento de defender sus intereses cuando lo único que quieren es seguir viviendo de la pobreza de la ciudadanía", indicó.

"Decir que son sus defensores, pero que bonito, muchos de ellos en dónde viven, San Isidro, La Molina, qué carros manejan, todo lo cómodo para ellos y los pobres sumidos en la miseria, pero siempre ha sido esa la política de ellos, entonces no me extraña que, en este momento, ellos tienen que cumplir su deber de defender a este gobierno dictatorial ", agregó la parlamentaria.

Asimismo, aseveró que su bancada y partido político Fuerza Popular respalda y apoya la toma de mando del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.