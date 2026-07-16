El Congreso inició formalmente el proceso de instalación del Parlamento para el periodo 2026-2031 con la conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, encabezada por el senador electo Miguel Torres (Fuerza Popular).

La ceremonia se realizó en la sala Grau del Palacio Legislativo con la participación de senadores y diputados electos.

Durante la sesión, Torres declaró instalada la Junta Preparatoria del Senado y del Congreso, encargada de conducir los actos previos a la instalación oficial del nuevo Parlamento. Asimismo, anunció que la sesión fue suspendida hasta el viernes 17 de julio, cuando continuarán las actividades del proceso de constitución del Legislativo.

En su discurso, el senador electo destacó que este acto marca el inicio del retorno del Congreso Bicameral, más de tres décadas después de la desaparición del Senado. Señaló que la bicameralidad representa una garantía para la ciudadanía, al promover decisiones basadas en el diálogo, la prudencia y la búsqueda del bien común, y aseguró que el proceso se desarrollará con estricto respeto a la Constitución y al reglamento.

De manera paralela, la diputada electa Cecilia Chacón (Fuerza Popular) instaló la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados.

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria quedó integrada por Miguel Torres como presidente; Fernando Rospigliosi, primer secretario; Luis Eliseo Quispe, segundo secretario; Alejandro Muñante, tercer secretario; y Romina Uribe, cuarta secretaria, quienes conducirán el proceso hasta la instalación oficial del Congreso Bicameral 2026-2031.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Congreso, y bajo la presidencia del senador electo Miguel Ángel Torres Morales, se instaló la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso de la República para el período parlamentario 2026-2031. pic.twitter.com/uLJVXqpRpr — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 16, 2026