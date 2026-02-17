El pleno extraordinario del Congreso de la República aprobó la admisión de la segunda moción de censura contra el presidente encargado José Jerí, en el marco de una jornada clave que podría definir su permanencia en Palacio de Gobierno.

Con 87 congresistas presentes en la sala, de un total de 115 legisladores hábiles, la votación de la segunda moción arrojó el siguiente resultado:

69 votos a favor

26 votos en contra

0 abstenciones

Con este resultado, la segunda moción de censura quedó formalmente admitida, sumándose a la primera, que también fue aprobada previamente por el Parlamento.

Siete mociones en debate

El pleno fue convocado exclusivamente para debatir y votar siete mociones de censura multipartidarias contra José Jerí. Desde la Mesa Directiva se reiteró que, al tratarse de un pleno extraordinario con agenda cerrada, no corresponde debatir la moción de vacancia presidencial durante esta sesión.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, precisó que solo en caso de que la censura no prospere, la vacancia podría discutirse en marzo, con el inicio de la legislatura ordinaria.

Jerí no asiste al pleno

El presidente encargado José Jerí no acudió al Congreso. Previamente, señaló que el procedimiento de censura no contempla su presencia ni el ejercicio del derecho de defensa en el hemiciclo, aunque pidió al Legislativo actuar con responsabilidad para no agravar la inestabilidad política en pleno proceso electoral.

Lo que viene

Tras la admisión de las mociones, el Congreso continuará con el debate y votación del fondo de cada una de ellas. Si alguna prospera, el Parlamento deberá elegir a un nuevo presidente del Congreso, quien asumirá automáticamente la Presidencia de la República, conforme a la Constitución.

La sesión se desarrolla bajo expectación nacional, mientras el país sigue de cerca una jornada que podría marcar un nuevo episodio en la crisis política.

📺 Sigue el pleno del Congreso EN VIVO aquí