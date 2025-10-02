El Congreso de la República anunció que presentará este jueves 2 de octubre una apelación contra el fallo judicial que ordena otorgar pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo. La decisión fue comunicada a través de las redes oficiales del Parlamento, un día después de conocerse la resolución del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima.

El tribunal declaró fundada la demanda de amparo presentada por Castillo y dispuso que el Legislativo anule la denegatoria emitida en su contra, ordenando además el pago retroactivo del beneficio desde diciembre de 2022. La resolución también establece que el Congreso debe cubrir los costos procesales del proceso.

#CongresoInforma | La Procuraduría del Congreso de la República presentará una apelación a la decisión del Poder Judicial que dispone otorgar pensión vitalicia al expresidente de la república Pedro Castillo Terrones. pic.twitter.com/kCD49BQshI — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 2, 2025

La defensa del exmandatario argumentó un trato desigual, presentando como evidencia una boleta de pago emitida en julio de 2024 a favor de Alberto Fujimori, quien recibió pensión vitalicia sin contar con sentencia absolutoria. El juzgado consideró este elemento clave para resolver a favor de Castillo.

Por su parte, el Parlamento sustentó su negativa en el artículo 2° de la Ley N° 26519, que retira el derecho a pensión vitalicia a expresidentes acusados constitucionalmente, salvo que una sentencia judicial los exonere. Castillo fue acusado en febrero de 2023 por presunta organización criminal, corrupción y tráfico de influencias.

El caso ha generado amplio debate político, ya que Castillo fue destituido tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022. El Parlamento ratificó en mayo de 2024 la decisión de negarle el beneficio, pero ahora la disputa se traslada a una instancia superior del Poder Judicial, que deberá revisar el recurso de apelación presentado por la Procuraduría.