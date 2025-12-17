La Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles 17 de diciembre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, tras realizarse la segunda votación del dictamen.

Se obtuvo 13 a favor, 4 en contra y dos abstenciones.

La sesión se desarrolló de manera semipresencial en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

Con esta decisión, el Parlamento extiende la vigencia del Reinfo por un año más, en el marco del proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.

Segunda votación ratifica decisión del pleno

La propuesta ya había sido aprobada en primera votación por el pleno del Congreso durante la primera semana de diciembre, por lo que la sesión de hoy permitió completar el procedimiento legislativo.

El dictamen establece que el Reinfo se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su respectivo reglamento, lo que ocurra primero.

Exclusión de mineros retirados y debate por el mercurio

Durante el debate también se abordó la situación de los aproximadamente 50 mil mineros que fueron retirados del Reinfo en julio último, evaluándose si quedarían excluidos de manera definitiva del proceso de formalización.

Asimismo, se discutió la prohibición del uso de mercurio en la minería informal, como parte de las medidas vinculadas a la ampliación del registro.

Posición del presidente del Congreso

Tras la primera votación, el presidente del Congreso, José Jerí, señaló estar “preliminarmente conforme” con la ampliación del Reinfo hasta diciembre de 2026, aunque remarcó que no deben reincorporarse los mineros que fueron excluidos del registro.