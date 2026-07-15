La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes el proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario de S/ 9.596 millones para financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y atender otras medidas priorizadas por el Ejecutivo. La propuesta obtuvo 17 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, luego de que la sesión fuera reanudada por la noche.

El dictamen contempla recursos para ejecutar obras de inversión, atender emergencias como el Fenómeno El Niño, fortalecer el sector Salud y financiar proyectos de remediación ambiental. Además, incluye partidas para el pago progresivo de gratificaciones y CTS de los trabajadores bajo el régimen CAS, el programa Beca Bicentenario, el proyecto Chavimochic y otras obligaciones presupuestales.

¿Por qué se retrasó el debate de hoy?

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, explicó que el dictamen ya había sido consensuado por su grupo de trabajo. No obstante, indicó que persistían diferencias con el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a algunos proyectos de inversión incluidos en los anexos.

“Dejo en claro que la Comisión de Presupuesto ha elaborado y consensuado el dictamen, los articulados pertinentes, pero en lo que respecta a los proyectos de inversión tenemos algunas discrepancias con el MEF y, por ello, no nosotros, sino ellos, están evaluando las propuestas de los parlamentarios”, manifestó.

Posteriormente, el secretario de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Castillo, solicitó un cuarto intermedio e informó que, tras una reunión con representantes del MEF, se concluyó la elaboración del articulado y los anexos del proyecto. Sin embargo, explicó que la carga de la documentación al sistema del Congreso presentaba demoras técnicas, por lo que se suspendió temporalmente la sesión para que los parlamentarios pudieran revisar el texto antes de la votación.

Recursos financiarán inversiones y beneficios laborales

El proyecto autoriza recursos destinados al cierre de brechas de infraestructura y a garantizar la continuidad de los servicios públicos. También incorpora financiamiento para gobiernos regionales y locales, el pago de sentencias judiciales en el sector Educación, bonos extraordinarios para docentes, auxiliares y personal del servicio militar, así como medidas para impulsar la reactivación de las micro y pequeñas empresas mediante el programa Impulso MYPERÚ.

El dictamen había sido aprobado previamente por la Comisión de Presupuesto el pasado 30 de junio con 28 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. Tras superar varias reprogramaciones en la Comisión Permanente, la iniciativa finalmente quedó aprobada en la última sesión del actual Parlamento antes de la instalación del nuevo Congreso bicameral.