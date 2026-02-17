Durante la votación de la sexta moción de censura contra el presidente encargado José Jerí, el pleno del Congreso registró el siguiente resultado:

74 votos a favor

21 votos en contra

1 abstención

Con este resultado, la sexta moción también fue aprobada, reforzando la mayoría parlamentaria que impulsa la censura multipartidaria en esta sesión extraordinaria.

Hasta el momento, seis de las siete mociones de censura han sido admitidas por el Parlamento, en una jornada decisiva que se desarrolla con transmisión EN VIVO desde el Congreso de la República.