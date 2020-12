La Comisión Permanente del Congreso aprobó esta mañana una serie de cambios en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tras la creación de dos nuevas bancadas (Descentralización Democrática y Nueva Constitución), así como el cambio de algunos de sus integrantes.

En primer lugar, se aprobó con 25 votos a favor y por unanimidad la nueva distribución de los 19 integrantes de la subcomisión que actualmente es presidida por Carlos Pérez Ochoa, de Acción Popular.

El grupo de trabajo ahora estará conformado por 4 congresistas de Acción Popular, 3 de Alianza Para el Progreso (APP), 2 del Frepap, 2 de Fuerza Popular, 2 de Podemos Perú, 1 de Unión por el Perú (UPP), 1 del Partido Morado, 1 del Frente Amplio, 1 de Somos Perú, 1 de Descentralización Democrática y 1 de Nueva Constitución.

#ComisiónPermanente | Al voto la modificación en la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, correspondiente al periodo de sesiones 2020-2021. pic.twitter.com/MmjEbmBSjf — Congreso del Perú (@congresoperu) December 22, 2020

Con esta nueva conformación aprobada, la Comisión Permanente procedió a aprobar los cambios de los legisladores de la subcomisión. El congresista Jim Alí Mamani se sumará como representante de Nueva Constitución, mientras que Felícita Tocto, que entró en reemplazo de Guillermo Aliaga de Somos Perú, ahora será representante de Descentralización Democrática, su nueva bancada.

También se dispuso que entre, en representación de Acción Popular, su vocero Otto Guibovich, y que José Vega de Unión por el Perú sea reemplazado por Javier Mendoza Marquina.

Quedó pendiente de revisión un pedido que trató de hacer Guillermo Aliaga tras la salida de Felícita Tocto de Somos Perú, ya que hasta el momento el cupo de esta bancada queda vacante.

“Estamos buscando que el miembro accesitario, Jorge Pérez Flores, pueda ser parte de la subcomisión. Existen antecedentes y estamos buscando en el reglamento dónde existe tal prohibición, máxime cuando en la Comisión Permanente, cuando no está el titular, el accesitario puede tomar todas sus facultades. Dejen que en Mesa de Partes por favor pueda ingresar un documento que nuestro asesor ha intentado ingresar pero que le han rechazado por considerarlo fuera del reglamento”, reclamó Aliaga en el debate.

Investigaciones a Chávarry y Alarcón

A su turno, Felícita Tocto, de Descentralización Democrática, aseguró que no dejará la subcomisión hasta que termine su labor como legisladora encargada de elaborar los informes de dos denuncias constitucionales relevantes: una contra el fiscal supremo suspendido Pedro Chávarry y otra contra Edgar Alarcón, congresista de Unión por el Perú.

“Se encuentran muy avanzadas. Por eso, mi bancada me ha dado la oportunidad y se me ha delegado para continuar en esta subcomisión con la finalidad de terminar este encargo. No he renunciado a los casos, voy a continuar hasta terminarlos en las próximas semanas”, aseguró la congresista.