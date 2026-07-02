La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente y archivó de forma definitiva la denuncia constitucional presentada contra el canciller Carlos Pareja por presuntas irregularidades en el voto de los peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta electoral.

El informe de calificación técnica concluyó que no se acreditó un agravio directo ni la existencia de una infracción constitucional o delito de función atribuible al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, precisó que la organización y fiscalización del proceso electoral son competencias exclusivas de los organismos del sistema electoral y no de la Cancillería.

La denuncia fue presentada el 22 de junio por Pablo Salas Charca, personero legal alterno de Juntos por el Perú, agrupación que acusó al canciller de presuntas anomalías en el traslado de las actas de votación del extranjero.

El partido cuestionó el cambio del sistema de digitalización inmediata por el envío físico mediante valijas diplomáticas, al considerar que ello afectó la cadena de custodia.

Tras conocerse la denuncia, Carlos Pareja rechazó las acusaciones y sostuvo que el Ministerio de Relaciones Exteriores solo cumplió funciones logísticas y de asistencia consular.

Además, recordó que organismos como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y las misiones de observación internacional no reportaron irregularidades técnicas durante la jornada electoral, argumentos que fueron considerados antes del archivo definitivo del caso.